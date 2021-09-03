شروط التقاعد المبكر في السعودية بعد تحديث القوانين وحالات إيقاف التقاعد وكيفية تسوية المعاش

تعمل الحكومة السعودية على تطوير كافة القوانين الخدمية التي تعمل بها السعودية منذ عدة عقود، وذلك كي يتم تسوية كافة الأمور الخاصة بالعملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وعدم جعل القوانين التي تهم قطاع العمال سواء المواطنين واو الوافدين في المملكة واضحة بشكل اكبر، ومن هذا المنطلق نعرض لك في هذا المقال شروط التقاعد المبكر في السعودية ، يعتمد نظام التقاعد بشكل أساسي على بلوغ سن محدد والذي يشير إلى انتهاء فترة عمله وحصوله على مبلغ الشهري من المؤسسة العامة للتقاعد.

ولكن في بعض الأحيان هناك البعض ممن يرغبون في التقاعد نتيجة تعرضه للظروف القهرية مثل التعرض للحوادث وغيرها، وبناءً على ذلك فقد تم إطلاق نظام التقاعد المبكر الذي يتم تطبيقه على مختلف الفئات سواء كان من المدنيين بمختلف الوظائف المدنيين من المعلمين والمهندسين والأطباء أو من والعسكرين بمختلف الرتب، ومن بين الأهداف وراء إطلاق هذا النظام هو زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في مختلف القطاعات والمجالات وخفض نسبة البطالة، وهذا النظام يتم تطبيقه وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يمكنك الإطلاع عليها.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

تنص قوانين العمل في المملكة العربية السعودية المعمول بها داخل المملكة على طريقة تسوية استحقاق المعاش عند تقاعد الموظف عن العمل عند الوصول إلى سن محدد، ولكن في بعض الأوقات يكون بعض العاملين في حاجة إلى التقاعد المبكر قبل الوصول إلى هذا السن ، وهنا يوجد بعض الشروط التي يجب استيفائها من أجل هذا التقاعد المبكر .

ينبغي أن يكون السبب وراء التقاعد هو تعرض الموظف ظرف قهري مثل الإصابة بالأمراض أو تعرضه للحوادث. يجب ألا تقل مدته عمله سواء في القطاع الحكومي أو الخاص عن 25 عام والتي لا تحتسب فيها مدة الإجازات سواء كانت رسمية أو مرضية أو لأي سبب آخر. تقديم موافقة معتمدة من جهة العمل والتي تختص بطلب التقاعد المبكر. يشترط أن يمر 20 عام على قضاء المدة الصافية من العمل. ألا يتم اعتبار راتب المعاش من بين أسباب التقاعد. في حالات التقاعد قبل سن المعاش فلا يجب ألا المدة التي يتم فيها التقاعد قبل السن المحدد عن 5 سنوات.

وتسعى المملكة طوال الوقت إلى توفير الصالح العام للمواطنين بشتى الطرق، كما أنها قد قامت بإنشاء نظام التقاعد المُبكر الذي يُساعد الموظف في الحصول على المعاش المبكر بعد استيفاء مدة عمل محددة في مؤسسات وجهات القطاع العام الحكومي بالدولة مع حفظ حقوقهم كاملة، وينطبق ذلك على الموظفين المدنيين والمعلمين والعسكريين وغيرهم، حيث أن الدولة قد أصدرت هذا القانون وشجعت عليه حتى تتيح فرصة الحصول على وظائف حكومية للشباب.

حالات التقاعد المبكر

حددت المؤسسة العامة للتقاعد الحالات التي يتم فيها تطبيق قرار التقاعد المبكر وهم:

التقاعد قبل السن المستهدف: وهو يتم تطبيقه للموظفين أتموا 30 سنة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، و25 سنة عمل للموظفات، وفي هذا الحين يتم اقتطاع نسبة 2% من راتب التقاعد الأساسي لهذه الفئات عند زيادة العمر عن السن المحدد.

وهو يتم تطبيقه للموظفين أتموا 30 سنة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، و25 سنة عمل للموظفات، وفي هذا الحين يتم اقتطاع نسبة 2% من راتب التقاعد الأساسي لهذه الفئات عند زيادة العمر عن السن المحدد. التقاعد قبل سن المعاش: وهو أيضًا يُطبق على من أتم 30 سنة للموظفين، و 25 سنة للموظفات في مختلف القطاعات، على أن يتم اقتطاع 5% من قيمة راتب المعاش الأساسي لهذه الفئة إذا كان زاد العمر عن سن المعاش المحدد.

ولكن تم استثناء الزوجة الأجنبية من هذا القرار سواء كانت الغير سعودية الأصل أو السعودية التي حصلت على جنسية زوجها الأجنبي بعد وفاته.

شروط التقاعد المبكر للعسكريين

يعتمد نظام التقاعد بشكل عام في المملكة على سن المتقاعد الذي يجب أن يصل إلى 60 عام ويتم إنهاء خدمته والحصول على راتب التقاعدي الشهري من المؤسسة العامة للتقاعد، ومن خلال ما يلي نعرض لكم شروطه التقاعد المبكر للعسكريين من الشرطة والجيش:

في الأمر الخاص بالطيارين العاملون بالقوات المسلحة فيجب أن يكون الطيار قد بلغ سن 42 عام للملازم، و48 عام للنقيب، و50 عام للرائد، و52 عام للمقدم، و58 عام للواء، و56 عام للعميد، و54 عام للعميد.

أما إذا كان من الضباط الآخرين في القوات المسلحة فإنه يجب بلوغ سن 56 لرتبة اللواء، و54 عام للعميد، 52 عام للعقيد، و50 عام للمقدم، و48 عام للرائد، و46 عام للنقيب، و42 عام للملازم والملازم الأول.

إذا كان من الجنود فالسن المحدد هو 44 عام، أما إذا كان في رتبة عريف فإن السن يصل إلى 46، وفي حالة وكيل رقيب ففي هذا الأمر يصل سن التقاعد إلى 48 عام، أما عن الرقيب والرقيب الأول فالسن يصل إلى 50 عام، أما عن رئيس الرقباء فيصل إلى 52 عام.

في حالة الفريق فإنه لا لم يتم تحديد له سن التقاعد بل يتم إحالته مباشرةً للتقاعد.

يجب أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر وهم:

ينطبق على الموظف حالات استحقاق المعاش التقاعد في الحالات التالية:

من ثبت طبيًا قلة لياقته البدنية.

في حالات الوفاة.

من يتبقى له 15 عام سنة في الخدمة في حالة تعرضه للفصل العسكري، ولكن يشترط ألا يكون السبب وراء هذا الفصل الإخلال بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.

من يتبقى لديه 15 عاما من الخدمة المحتسبة التي يجب أن تضم 8 سنوات من بينهم للخدمة العسكرية.

من أتم خدمته المحتسبة لمدة 20 عام من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

من أتم خدمته المحتسبة لمدة 18 عام بحد أقصى من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

حالات إيقاف التقاعد المبكر

هناك عدد من الحالات التي لا يحق فيها المواطن الحصول على الحصول علي راتب التقاعد وهم:

إذا كان الموظف حاصلاً على جنسية أخرى غير الجنسية السعودية. في حالة تقاضي راتب تقاعدي أكبر من راتبه الأساسي. إذا كان يعمل في الميزانية العامة للدولة. ولكن تم استثناء الزوجة الأجنبية من هذا القرار سواء كانت الغير سعودية الأصل أو السعودية التي حصلت على جنسية زوجها الأجنبي بعد وفاته.

من ثبت طبيًا قلة لياقته البدنية. في حالات الوفاة. من يتبقى له 15 عام سنة في الخدمة في حين تعرضه للفصل العسكري، ولكن يشترط ألا يكون السبب وراء هذا الفصل الإخلال بالقواعد المهنية أو الأخلاقية. من يتبقى لديه 15 عاما من الخدمة المحتسبة التي يجب أن تضم 8 سنوات من بينهم للخدمة العسكرية. من أتم خدمته المحتسبة لمدة 20 عام من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية. من أتم خدمته المحتسبة لمدة 18 عام بحد أقصى من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر

ويذكر أن يصرف معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد ويشترط لعامة المستفيدين أن يكونوا غير معينين على وظائف ثابتة في الحكومة عند وفاة صاحب المعاش ويستفيد من المعاش الزوجة والزوج والأم والأب والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأخ و الأخت والجد والجدة

يتم تسوية المعاش التقاعدي عبر حصول المتقاعد على نسبة %70 من قيمة المرتب الأساسي له إذا كان مصاب بعجز أو في حالات الوفاة.

يحصل المتقاعد على نسبة 80% من راتبه الأساسي إذا كانت جهة العمل السبب الرئيسي في تعرضه للعجز أو في حالات الوفاة.

في أمر تسوية معاش العسكريين فإنها قيمتها تُحتسب بعدد السنوات الراتب المستحق هو حاصل ضرب عدد سنوات الخدمة في الراتب الأخير ومن ثم يتم قسمته على 35.

إذا كان السبب وراء التقاعد الوفاة أو العجز فإنه في تلك الظروف يتم الحصول على نسبة 70% من الراتب الأخير، و80% في حالات العجز والوفاة بسبب العمل.

في حالة العجز الكلي فإن قيمة المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد توازي قيمة الراتب الأخير له.

إذا أحيل العسكري للمعاش المبكر بسبب إصابة أدت إلى عجز كلي أو وفاته نتيجة مشاركته في التدريبات أو الحروب فإن قيمة المعاش توازي ما يتقاضاه العسكري في الرتبة الأعلى منه، أما في حالة العجز الجزئي فإن قيمة المعاش 80% ما يتقاضاه العسكري في آخر درجات الرتب الأعلى منه.

التقاعد قبل السن المستهدف

كما حددت الحكومة السعودية شروط التقاعد قبل السن المستهدف وهذه الشروط هي:

عند التقاعد قبل السن المستهدف يكون الرجل أتم خمس وعشرون عاماً في العمل والمرأة أتمت عشرون عاماً في العمل بعد مضي يناير 2020. يتم خصم مؤقت قيمته 2% من المعاش الأساسي عن كل سنة فرق عن سن التقاعد.

والجدير بذكر انه يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي وذلك في حالة كان الأجرين مجموعهما لا يتخطى 3000 ريال ، ولن يتم قطع رابت العمل حتى وان كان المشترك يعمل في جهة تخضع للتأمين ، بل ويمكن للمشترك الجمع بين اكثر من وظيفة.

وكما ذكرنا أن الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تعمل جاهدة على تطوير كافة القوانين الخاصة بالعمل والعمالة وذلك لإعطاء كل ذي حق حقة سواء العامل أو صاحب العمل وكما ذكرنا في مقال سابقا وشرحنا كافة الأمور الخاصة بقانون الاستقالة الجديد بعد تعديله وكيفية الحصول على مكافئة نهاية الخدمة.