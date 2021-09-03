طالبان: استثمارات الصين مهمة لإعادة بناء أفغانستان

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال مجاهد إن "الكثير من الدول، بما فيها الصين أظهرت اهتمامًا بالاستثمار فى أفغانستان"، مضيفًا أنه "من المهم اقتصاديًا لأفغانستان أن يكون لديها استثمارات صينية فى مشروعات كبيرة لبناء بلدنا".
وأشار متحدث الحركة، إلى أنه مع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضى الأفغانية، تواجه طالبان مهمة حكم بلد، دمرته 20 عامًا من الحرب.
وتابع مجاهد، أن الصين استثمرت فى منجم "ميس ايناك" للنحاس فى إقليم "لوجار" شرق أفغانستان و"تتطلع لدعم صادرات سلعها المحلية فى أسواق أفغانستان"، مؤكدًا أن "أفغانستان سوق جيد بالنسبة للصين".
ومن المقرر أن تعلن حركة طالبان المتشددة عن حكومتها الجديدة قريبًا، وسيتعين على الزعماء الجدد السيطرة بشكل عاجل على التضخم المرتفع ومعالجة أزمة اقتصادية، بعد أن قطعت الولايات المتحدة المعونات.
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