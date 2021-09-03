رابط نتائج امتحان الشامل الأردن 2021 جامعة البلقاء التطبيقية النتائج صباح الأحد إلكترونياً

رابط نتائج امتحان الشامل من أهم الروابط الإلكترونية التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث ينتظر أكثر من 13 ألف طالب وطالبة قاموا بالتسجيل على امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الإعلان رسمياً عن النتائج التي تأخر إعلانها، فقد تمت الامتحانات العملية خلال الفترة من 7/8/2021 حتي 16/8/2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19، وكان موعد أداء الامتحانات النظرية الورقة الأولي على يومين من 21 حتي 22 أغسطس 2021، أما الورقة الثانية فكانت من يوم الثلاثاء 24/8/2021 حتي يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر، والورقة الثالثة من يوم السبت 28/8/2021 حتي يوم الأحد الموافق 29/8/2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني “shamel.bau.edu.jo“.

تسجيل رقم الجلوس.

النقر على عرض.

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2021

موعد إعلان نتائج امتحان الشامل 2021

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الشامل، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 5 أيلول الجاري، ويتم الإعلان بمعرفة رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الزغبي، بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقده بمقر الجامعة بالسلط في تمام الساعة 11,00 صباحاً، على أن يتم استخراج النتيجة إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه، منعاً للتزاحم والاختلاط وعدم الذهاب لمقر الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب من عدوي فيروس كورونا.

نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة

يعتبر امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”.

في المملكة الأردنية الهاشمية من أهم الامتحانات التي تقدمها جامعة البلقاء التطبيقية.

والتي تضم عدد من التخصصات التطبيقية والتقنية تصل لنحو 157 تخصص.

وتأتي أهمية امتحان الشامل من كون الحاصل على شهادة الشامل، يستطيع العمل بالتخصص الحاصل عليه نظراً لكثرة الطلب على هذه التخصصات “المهن الطبية، الهندسية، التكنولوجية، التطبيقية”.

وزارة التعليم العالي الأردنية

تعمل وزارة التعليم العالي في الأردن على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

فقد أتاحت الوزارة الحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال جامعة البلقاء التطبيقية.

حيث تفتح باب التسجيل على امتحان الشامل ويتم الامتحان بمقرات الجامعة، وتقوم الجامعة بتصحيح ورصد الدرجات للاختبار العملي والنظري، عقب انتهاء كل اختبار ليتمكن الطلاب في الحصول على النتائج في أقرب وقت، وتعتبر الدورة الصيفية لهذا العام من أكبر الدورات التي مرت على الجامعة منذ 10 سنوات.