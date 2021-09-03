بنزيمة يثير التكهنات بشأن انضمام مبابي لريال مدريد

عبّر نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، عن اعتقاده بأن لاعب باريس سان جرمان، كليان مبابي، سينضم إلى صفوف "النادي الملكي".
وقال كريم بنزيمة في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إنه لا يشك أبدا بأن مبابي "سيرتدي قميص ريال مدريد".
ولم يقدم لاعب ريال مدريد أي موعد لانتقال مبابي للعب في الدوري الإسباني، إلا أنه أوضح: "سيلعب مبابي مع ريال مدريد في مرحلة ما من مسيرته الكروية".
وأضاف بنزيمة: "هناك تناغم في الملعب بيني ومبابي، وأود حقا أن يكون معي في صفوف ريال مدريد".
وكانت تقارير رياضية قد أفادت أن عملاق "الليغا" الإسبانية، ريال مدريد، عرض على سان جرمان، مبلغ 200 مليون يورو في يوم الموعد النهائي للانتقالات، وهو مبلغ ضخم للاعب في السنة الأخيرة من عقده.
ووفق هذه التقارير، فإن النادي الباريسي، لم يقتنع بالعرض الثالث الذي قدمه "المرينغي"، وهو ما يعني بقاء مبابي في الدوري الفرنسي إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار هذا الموسم.
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