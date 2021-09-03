الخارجية الأمريكية تؤكد قلقها العميق إزاء هجوم الحوثيين على أبها

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اتصالاً هاتفيًا مع نظيره السعودى، فيصل بن فرحان آل سعود، ليلة أمس الخميس، حيث ناقشا حادث الهجوم الحوثى على مدينة أبها، إضافة إلى الوضع فى أفغانستان وعدة قضايا إقليمية أخرى.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها العميق إزاء الهجوم الأخير الذى شنه الحوثيون على مدينة أبها السعودية، والذى أسفر عن إصابة 8 مدنيين على الأقل.

كما أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة القوى بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية، ومساعدة المملكة فى الدفاع عن شعبها وأراضيها.