نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قيد التفعيل” query.gov.ps رابط فحص المنحة القطرية 100$ هل وصلتك الرسالة على الهاتف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة query.gov.ps رابط فحص المنحة القطرية والتي طال انتظار أهل غزه لها، حيث طال الحديث عن المنحة التي اعتادت دولة قطر إرسالها إلى قطاع غزة والتي كانت تصرف من قبل بشكل دوري ثم أصبحت تصرف بشكل شهري، وتصل لأيدي قادة القطاع من حماس ثم يتم التوزيع على الاسر الفقيرة والمتعففة المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع.

وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزه

حيث يتابع السيد السفير محمد العمادي بعد وصوله أخيرا إلى القطاع صرف المنحة التي اقرتها قطر منذ فترة طويلة لمساعدة لقطاع، وكانت هنالك عقبات شديدة امام صرف المنحة في هذه المرة، وخاصة بعد توقفها لما يزيد عن ثلاثة اشهر، وكان سبب توقفها هو تعنت الجهات الإسرائيلية ومنع وصل تلك الأموال إلى قادة القطاع بعد القصف الأخير والخسائر التي تكبدها الطرفين، وقد اوصت الجهات الإسرائيلية أن تصل المنحة إلى القطاع على هيئة كوبونات غذائية.

صرف المنحة القطرية 100$

وقفت الجهات الإسرائيلية ضد صرف المنحة القطرية إلى القطاع على شكل أموال سائلة على هيئة دولارات أو على شكل مواد بناء، حيث رأت أن قادة حماس يقوموا باستغلال تلك الأموال للتجهيز للحرب عليها وتدعيم الانفاق ضدها، وأوصت الهيئات الدولية للمساعدات والإغاثات مثل الأونوروا باستلام هذ الملف على أن يتم صرف المنحة على هيئة كوبونات غذائية وسلع استهلاكية وهذا ما تم رفضه بشكل كبير من قبل السلطات المسؤولة بالقطاع، حيث أعلنت أن لكل اسرة التزاماتها المادية من شراء الدواء ودفع الإيجار ومصروفات المدارس وغيرها ولا يجوز صرف المنحة على هيئة سلع غذائية، كما قامت الجهات القطرية بالتوسط وضمان الالتزام التام بما أفرج أخيرا عن الأموال المقرر صرفها والتي تأخرت كثيرا لعدة اشهر.

الفئات المستحقة لدى وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم الوزارة بتحضير قوائم بأسماء أرباب الاسر الفقيرة والتي ليس لها عمل ثابت أو دخل شهري، حيث يزداد عدد المسجلين لدى الوزارة عاما بعد عام بعد تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في القطاع وتراجع فرص العمل بشكل كبير، وبعد ارتفاع نسب البطالة قامت أعداد أكبر من الاسر بالتسجيل في الوزارة من الاسر الفقيرة والمعدمة والمتعففين بالتسجيل للحصول على هذا المبلغ الصغير الذي يساعد على مصاعب الحياة.

موعد صرف منحة قطر وهل وصلتك رسالة الهاتف

أعلن السيد سفير الدولة القطرية بعد أن وصل إلى القطاع لخميس الماضي أن السبت الموافق الرابع من سبتمبر 2021 الموافق 27 من شهر المحرم 1443 هو موعد صرف المنحة القطرية للمواطنين، حيث تصل الرسائل النصية للمستفيدين والذين لديهم تسجيل سابق ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع، على أن تبدأ الرسائل في الوصول إليهم اليوم أو غدا، ويتم صرف المبالغ المقررة لهم من مكاتب البريد الأقرب إليهم والتي لديهم الرمز البريدي لها أو من البنوك حسب من يكون متاحا.

خطوات الاستعلام على query.gov.ps رابط فحص المنحة القطرية 100$