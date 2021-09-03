شروط الإقامة الدائمة والاوراق المطلوبة والرسوم فى المملكة

شروط الإقامة الدائمة يبحث عنها الجميع من المقميمين او الوافدين من حيث الاوراق المطلوبة والرسوم، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، الإقامة الدائمة أو كما يطلق عليها البطاقة الخضراء السعودية، تمثل أحد التصريحات التي يحصل عليها العمالة الوافدة من المقيمين بالمملكة ويحصل معها على حق العمل والعيش بالمملكة وامتلاك الأعمال والعقارات والخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق واستصدار أذون زيارة للأقارب وكذلك يصبح للمقيم الحق التام في استقدام العدد الذي يريده من العمالة المنزلية، وتعمل الجوزات على تقديدم كافة الخدمات الخاصة بتجديد الإقامة ربع سنوي او المؤقته وغيرها التى يستفيد منها الوافد فى البقاء بالمملكة من خلال منصة ابشر. شروط الإقامة الدائمة فى المملكة يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري الايقل عمر المتقدم عن 21 عام. أن يكون المتقدم حاصل على إقامة نظامية بالمملكة عدم وجود للمتقدم أي سوابق جنائية وأن يكون المتقدم خالي من أي أمراض معدية كذلك التابعين. يشترط أن يكون المتقدم مكتفي من الناحية المادية في حالات المستثمرين أو صاحب كفاءات عالية والتي تحتاج إليها المملكة. الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة تقديم صورة من جواز السفر. وجود نسخة ضوئية من تأشيرة دخول المملكة. ورق الإقامة السعودية ورقم الإقامة للمقيمين داخل المملكة. الأوراق الخاصة بالعنوان الوطني والتي توضح مكان السكن وكل البيانات الخاص بمحل إقامتهالتقدم بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتابعين. إحضار صورة من كشف حساب مصرفي معتمد. لابد من تقديم صور حديثة للمتقدم ولأسرته وللتابعين له أيضًا. بيان تعريف بالراتب موثق من جهات العمل، على أن تكون مختومة من الغرفة التجارية. وإذا كان مسجل باسم المتقدم أحد القروض فلابد رفع الأوراق الخاصة بهذا القرض، وبالضمانات المصرفية المرتبطة به. يتم قبول الأوراق والمستندات باللغة العربية الفصحى أو باللغة الإنجليزية فقط. رسوم الإقامة الدائمة في السعودية سعر الإقامة الدائمة في السعودية لفترة غير محددة المدة هو 800 ألف ريال سعودي، يدفع مرة واحدة.

إذا أراد الوافد الحصول على الإقامة المميزة لفترة محدودة قابلة للتجديد تكون الرسوم 100 ألف ريال سعودي سنويًا. شروط الإقامة الدائمة فى المملكةالأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمةرسوم الإقامة الدائمة في السعودية الوسوم

شروط الإقامة الدائمة يبحث عنها الجميع من المقميمين او الوافدين من حيث الاوراق المطلوبة والرسوم، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، الإقامة الدائمة أو كما يطلق عليها البطاقة الخضراء السعودية، تمثل أحد التصريحات التي يحصل عليها العمالة الوافدة من المقيمين بالمملكة ويحصل معها على حق العمل والعيش بالمملكة وامتلاك الأعمال والعقارات والخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق واستصدار أذون زيارة للأقارب وكذلك يصبح للمقيم الحق التام في استقدام العدد الذي يريده من العمالة المنزلية، وتعمل الجوزات على تقديدم كافة الخدمات الخاصة بتجديد الإقامة ربع سنوي او المؤقته وغيرها التى يستفيد منها الوافد فى البقاء بالمملكة من خلال منصة ابشر. شروط الإقامة الدائمة فى المملكة يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري الايقل عمر المتقدم عن 21 عام. أن يكون المتقدم حاصل على إقامة نظامية بالمملكة عدم وجود للمتقدم أي سوابق جنائية وأن يكون المتقدم خالي من أي أمراض معدية كذلك التابعين. يشترط أن يكون المتقدم مكتفي من الناحية المادية في حالات المستثمرين أو صاحب كفاءات عالية والتي تحتاج إليها المملكة. الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة تقديم صورة من جواز السفر. وجود نسخة ضوئية من تأشيرة دخول المملكة. ورق الإقامة السعودية ورقم الإقامة للمقيمين داخل المملكة. الأوراق الخاصة بالعنوان الوطني والتي توضح مكان السكن وكل البيانات الخاص بمحل إقامتهالتقدم بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتابعين. إحضار صورة من كشف حساب مصرفي معتمد. لابد من تقديم صور حديثة للمتقدم ولأسرته وللتابعين له أيضًا. بيان تعريف بالراتب موثق من جهات العمل، على أن تكون مختومة من الغرفة التجارية. وإذا كان مسجل باسم المتقدم أحد القروض فلابد رفع الأوراق الخاصة بهذا القرض، وبالضمانات المصرفية المرتبطة به. يتم قبول الأوراق والمستندات باللغة العربية الفصحى أو باللغة الإنجليزية فقط. رسوم الإقامة الدائمة في السعودية سعر الإقامة الدائمة في السعودية لفترة غير محددة المدة هو 800 ألف ريال سعودي، يدفع مرة واحدة.

إذا أراد الوافد الحصول على الإقامة المميزة لفترة محدودة قابلة للتجديد تكون الرسوم 100 ألف ريال سعودي سنويًا. شروط الإقامة الدائمة فى المملكةالأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمةرسوم الإقامة الدائمة في السعودية

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