حطم الرقم القياسي للتهديف.. رونالدو يقتحم موسوعة غينيس

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، مؤخرا، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حطم الرقم القياسي، بعدما تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات الدولية للعبة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لموسوعة "غينيس"، فإن "الدون" حطم الرقم القياسي، عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز على إيرلندا، بـ2-1، في إطار التصفيات إلى دورة كأس العالم 2022.

وقبل هذا الإنجاز، كان رونالدو يتقاسم الرقم القياسي مع اللاعب الإيراني، علي دائي، الذي سجل 109 هدفا بين عامي 1993 و2006.

واستطاع رونالدو أن يتفوق على دائي، خلال المباراة التي جمعت منتخبي البرتغال وإيرلندا، فرفع "الدون" رصيده إلى 111 هدفا.

لكن رونالدو أحرز الكثير من الأرقام الأخرى البارزة، فهو صاحب أكبر رصيد من الأهداف في دوري "عصبة الأبطال" من خلال 134 هدفا.

ونشر رونالدو صورة على حسابه في موقع "إنستغرام" وهو يحمل الشهادة التي سلمت إليه من موسوعة "غينيس"، اعترافا بالإنجاز الذي حققه.

وأعرب رونالدو عن شكره لموسوعة "غينيس" على خطوة الاعتراف، قائلا إنه لأمر جيد أن يحصد المرء اعترافا بتحطيم الأرقام القياسي.

وأضاف رونالدو الذي انتقل، مؤخرا، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "دعونا نرفع الأرقام أكثر"، في إشارة إلى مواصلة التحدي.