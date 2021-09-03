بريطانيا تقرر إرسال 4 ملايين جرعة لقاح فايزر إلى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى من كانبرا، اليوم، أكد موريسون القرار البريطانى، وذلك بعد أيام فقط من حصول بلاده على 500 ألف جرعة لقاح فايزر من سنغافورة على وشك انتهاء صلاحيتها .
ووفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية، قال موريسون: "ستصل هذه الجرعات خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستضاعف جرعات فايزر التى نمتلكها خلال شهر سبتمبر.
وبحسب سجل التحصين الأسترالى، تعد حملة التطعيم فى أستراليا واحدة من أبطأ عمليات التطعيم بين الدول الغنية، حيث تم تطعيم 36.4% فقط من الأشخاص فوق سن 16 عاما.
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