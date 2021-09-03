وزير خارجية اليابان السابق يقرر الترشح لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة سوجا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية اليابانى السابق، تارو كونو، المسؤول حاليًا عن الإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلاد، خوض السباق على قيادة حزبه، ليحل محل رئيس الوزراء، يوشيهيدى سوجا.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن قناة "تى.بى.إس" التلفزيونية اليابانية، اليوم الجمعة، فقد بدأ كونو فى جمع المصادقات على ترشحه من أعضاء حزبه، بعدما أعلن سوجا عزمه على الاستقالة فى وقت سابق من اليوم. وقال سوجا خلال اجتماع طارئ لمجلس الحزب الليبرالى الديمقراطي الحاكم، إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الحزب نهاية هذا الشهر، معلنا بذلك استقالته من منصب رئيس الوزراء.

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