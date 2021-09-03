بريطانيا: لن نعترف بحكومة طالبان.. ولكن!

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة فى كابول، لكنه نوه فى الوقت ذاته إلى أنه سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد فى أفغانستان.





وخلال تصريحات على هامش زيارته إلى باكستان، اليوم الجمعة، قال راب إن بريطانيا لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعى والاقتصادى فى أفغانستان، لافتًا إلى أنه لم يكن ممكنًا إجلاء نحو 15 ألفًا من كابول بدون بعض التعاون مع طالبان التى استولت على العاصمة الأفغانية فى 15 أغسطس الماضى. وأضاف وزير الخارجية البريطانى: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار، ووجود خط مباشر للاتصالات".

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