أفغانستان تعلن استئناف أولى الرحلات الجوية الداخلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطيران الأفغانية "أريانا للخطوط الجوية الأفغانية"، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الداخلية، وذلك بعد حوالى 3 أسابيع من سيطرة حركة طالبان على البلد.





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