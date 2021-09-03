كيفية الاعتراض على مخالفات المرور باستخدام تطبيق أبشر

الاعتراض على مخالفات المرور أمر يمكن القيام به إلكترونيًا وبكل سهولة باستخدام تطبيق أبشر السعودي الذي أصبح لا غنى عنه للمواطنين السعوديين للقيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بالمرور وغيرها من الخدمات، وإجراءات الخدمة التي نتكلم عنها اليوم سهلة للغاية كما أن استخدام التطبيق سهل كذلك كما تعلمون. شروط خدمة الاعتراض على مخالفات المرور يستطيع المواطن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد صدورها من إدارة المرور العامة أو أي جهة أخرى لها الحق في تطبيق والتصرف بنظام المرور واللائحة التنفيذية الخاصة به.

ومن أجل تقديم طلب الاعتراض على مخالفات المرور عن طريق تطبيق أبشر هناك عدة شروط يجب وافرها أولًا وهو ما سنتعرف عليه هنا.

يجب أن يكون لم يمر أكثر من ثلاثين يومًا على المخالفة منذ تاريخ تسجيلها.

يكون الاعتراض على المخالفات الجديدة فقط بمعنى أنه لا يجوز تقديم اعتراض على مخالفة قد تم الاعتراض عليها من قبل عبر أبشر وقد أصدرت اللجنة المختصة قرار بشأنها من قبل.

إذا كان لدى المعترض اعتراض آلي آخر مفتوح وهذا الاعتراض ما زال قيد المعالجة، ففي هذه الحالة لا يجوز له تقديم أي اعتراض آخر في نفس الوقت.

يجوز للمواطن تقديم عدد غير محدود من الاعتراضات بشكل آلي ولكن بشرط ألا يكون قد تم رفض عدد خمس اعتراضات آلية له خلال السنة الهجرية. كيفية تقديم الاعتراض واستخدام المنصة يحق لأي مواطن سعودي أو أي فرد مقيم فوق الأراضي السعودية تقديم الاعتراض إذا كان يملك حساب فعال على بوابة أبشر.

أما عن الطريقة التي ستتبعها لتقديم الاعتراض إلكترونيًا فهي كالتالي.

بعد تسجيل الدخول باستخدام حسابك الرسمي من خلال تبويب خدماتي في منصة أبشر قم باختيار خدمات.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة المرور ومن خلال الاختيارات التي ستظهر لك قم باختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

وللعلم يتم عرض المعلومات المتعلقة بالمخالفة بالإضافة إلى الصور في صورة تقرير.

ويجوز للشخص أن يشاهد التقرير المتعلق بالمخالفة مرتان فقط على مدار ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تم فيه تسجيل المخالفة. الوسوم

الاعتراض على مخالفات المرور أمر يمكن القيام به إلكترونيًا وبكل سهولة باستخدام تطبيق أبشر السعودي الذي أصبح لا غنى عنه للمواطنين السعوديين للقيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بالمرور وغيرها من الخدمات، وإجراءات الخدمة التي نتكلم عنها اليوم سهلة للغاية كما أن استخدام التطبيق سهل كذلك كما تعلمون. شروط خدمة الاعتراض على مخالفات المرور يستطيع المواطن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد صدورها من إدارة المرور العامة أو أي جهة أخرى لها الحق في تطبيق والتصرف بنظام المرور واللائحة التنفيذية الخاصة به.

ومن أجل تقديم طلب الاعتراض على مخالفات المرور عن طريق تطبيق أبشر هناك عدة شروط يجب وافرها أولًا وهو ما سنتعرف عليه هنا.

يجب أن يكون لم يمر أكثر من ثلاثين يومًا على المخالفة منذ تاريخ تسجيلها.

يكون الاعتراض على المخالفات الجديدة فقط بمعنى أنه لا يجوز تقديم اعتراض على مخالفة قد تم الاعتراض عليها من قبل عبر أبشر وقد أصدرت اللجنة المختصة قرار بشأنها من قبل.

إذا كان لدى المعترض اعتراض آلي آخر مفتوح وهذا الاعتراض ما زال قيد المعالجة، ففي هذه الحالة لا يجوز له تقديم أي اعتراض آخر في نفس الوقت.

يجوز للمواطن تقديم عدد غير محدود من الاعتراضات بشكل آلي ولكن بشرط ألا يكون قد تم رفض عدد خمس اعتراضات آلية له خلال السنة الهجرية. كيفية تقديم الاعتراض واستخدام المنصة يحق لأي مواطن سعودي أو أي فرد مقيم فوق الأراضي السعودية تقديم الاعتراض إذا كان يملك حساب فعال على بوابة أبشر.

أما عن الطريقة التي ستتبعها لتقديم الاعتراض إلكترونيًا فهي كالتالي.

بعد تسجيل الدخول باستخدام حسابك الرسمي من خلال تبويب خدماتي في منصة أبشر قم باختيار خدمات.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة المرور ومن خلال الاختيارات التي ستظهر لك قم باختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

وللعلم يتم عرض المعلومات المتعلقة بالمخالفة بالإضافة إلى الصور في صورة تقرير.

ويجوز للشخص أن يشاهد التقرير المتعلق بالمخالفة مرتان فقط على مدار ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تم فيه تسجيل المخالفة.

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