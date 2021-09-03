تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة SSC الرياضية، يتم البحث بشكل كبير عن التردد الجديد، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك من قبل عشاق الرياضة بصفة عامة، وعشاق كرة القدم بصفة خاصة، ومن متابعي الرياضة في المملكة العربية السعودية وأيضاً من خارجها، حيث تمتلك القناة باقة مميزة من الإعلامين المتخصصين في مجال الرياضة والإعلام، وتستضيف أفضل المحللين الرياضيين، كما أنها لديها باقة مميزة من المراسلين الرياضيين، الذين ينقلون الأحداث الرياضية لحظة حدوثها مباشرةً، وتستخدم القناة أحدث الأجهزة والتقنيات التي بدورها تبث محتواها بأوضح صورة وأنقى صوت، وتقنية الــHD، الــSD، وتبث محتواها من برامج وأحداث رياضية وإذاعة مباريات طوال اليوم، بدون تشويش أو تقطيع أو فواصل إعلانية مملة ومطولة، وذلك لتنال إعجاب ورضا متابعيها ومشاهدينها. ولذلك فهي من أشهر وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي.تردد قناة SSC الرياضية
تعتبر الرياضة السعودية بصفة عامة. وكرة القدم السعودية بصفة خاصة. من أهم الرياضات في الوطن العربي وقارة آسيا. لأن الكثير من الجماهير يهتموا بمتابعة الرياضة وأخبارها وأحداثها وخصوصاً أخبار وأحداث الساحرة المستديرة. ولذلك تمتلك القناة الحقوق الحصرية لنقل بعض البطولات المحلية أو القارية الهامة في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً. ومنها الآتي:
- بطولة كأس السوبر السعودي.
- كأس خادم الحرمين الشريفين ” كأس الملك”.
- بطولة دوري كأس الأمير “محمد بن سلمان” للمحترفين.
- بطولة أبطال آسيا.
- كأس الاتحاد الآسيوي.
- تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر 2022.
|اسم القناة
|SSC 7 HD
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي(V)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
- من الريموت يتم الضغط على زر “القائمة أو MENU”.
- ثم اختيار “تركيب”.
- وبعد ذلك يتم اختيار “إضافة قناة”.
- ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز كما هو موضح بالمقال.
- ثم يتم الضغط على “بحث”.
يوجد ترددين لاستقبال القناة على القمر الصناعي العرب سات وهما كالتالي:
|اسم القناة
|SSC 7 SD
|التردد
|12418
|الاستقطاب
|أفقي(H)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|اسم القناة
|SSC 7 HD
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|أفقي(H)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
الوسوم
تردد قناة SSC الرياضية، يتم البحث بشكل كبير عن التردد الجديد، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك من قبل عشاق الرياضة بصفة عامة، وعشاق كرة القدم بصفة خاصة، ومن متابعي الرياضة في المملكة العربية السعودية وأيضاً من خارجها، حيث تمتلك القناة باقة مميزة من الإعلامين المتخصصين في مجال الرياضة والإعلام، وتستضيف أفضل المحللين الرياضيين، كما أنها لديها باقة مميزة من المراسلين الرياضيين، الذين ينقلون الأحداث الرياضية لحظة حدوثها مباشرةً، وتستخدم القناة أحدث الأجهزة والتقنيات التي بدورها تبث محتواها بأوضح صورة وأنقى صوت، وتقنية الــHD، الــSD، وتبث محتواها من برامج وأحداث رياضية وإذاعة مباريات طوال اليوم، بدون تشويش أو تقطيع أو فواصل إعلانية مملة ومطولة، وذلك لتنال إعجاب ورضا متابعيها ومشاهدينها. ولذلك فهي من أشهر وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي.تردد قناة SSC الرياضية
تعتبر الرياضة السعودية بصفة عامة. وكرة القدم السعودية بصفة خاصة. من أهم الرياضات في الوطن العربي وقارة آسيا. لأن الكثير من الجماهير يهتموا بمتابعة الرياضة وأخبارها وأحداثها وخصوصاً أخبار وأحداث الساحرة المستديرة. ولذلك تمتلك القناة الحقوق الحصرية لنقل بعض البطولات المحلية أو القارية الهامة في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً. ومنها الآتي:
- بطولة كأس السوبر السعودي.
- كأس خادم الحرمين الشريفين ” كأس الملك”.
- بطولة دوري كأس الأمير “محمد بن سلمان” للمحترفين.
- بطولة أبطال آسيا.
- كأس الاتحاد الآسيوي.
- تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر 2022.
|اسم القناة
|SSC 7 HD
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي(V)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
- من الريموت يتم الضغط على زر “القائمة أو MENU”.
- ثم اختيار “تركيب”.
- وبعد ذلك يتم اختيار “إضافة قناة”.
- ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز كما هو موضح بالمقال.
- ثم يتم الضغط على “بحث”.
يوجد ترددين لاستقبال القناة على القمر الصناعي العرب سات وهما كالتالي:
|اسم القناة
|SSC 7 SD
|التردد
|12418
|الاستقطاب
|أفقي(H)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|اسم القناة
|SSC 7 HD
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|أفقي(H)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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