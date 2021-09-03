تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة SSC الرياضية، يتم البحث بشكل كبير عن التردد الجديد، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك من قبل عشاق الرياضة بصفة عامة، وعشاق كرة القدم بصفة خاصة، ومن متابعي الرياضة في المملكة العربية السعودية وأيضاً من خارجها، حيث تمتلك القناة باقة مميزة من الإعلامين المتخصصين في مجال الرياضة والإعلام، وتستضيف أفضل المحللين الرياضيين، كما أنها لديها باقة مميزة من المراسلين الرياضيين، الذين ينقلون الأحداث الرياضية لحظة حدوثها مباشرةً، وتستخدم القناة أحدث الأجهزة والتقنيات التي بدورها تبث محتواها بأوضح صورة وأنقى صوت، وتقنية الــHD، الــSD، وتبث محتواها من برامج وأحداث رياضية وإذاعة مباريات طوال اليوم، بدون تشويش أو تقطيع أو فواصل إعلانية مملة ومطولة، وذلك لتنال إعجاب ورضا متابعيها ومشاهدينها. ولذلك فهي من أشهر وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي.

تردد قناة SSC الرياضية

تعتبر الرياضة السعودية بصفة عامة. وكرة القدم السعودية بصفة خاصة. من أهم الرياضات في الوطن العربي وقارة آسيا. لأن الكثير من الجماهير يهتموا بمتابعة الرياضة وأخبارها وأحداثها وخصوصاً أخبار وأحداث الساحرة المستديرة. ولذلك تمتلك القناة الحقوق الحصرية لنقل بعض البطولات المحلية أو القارية الهامة في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً. ومنها الآتي:

بطولة كأس السوبر السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين ” كأس الملك”.

بطولة دوري كأس الأمير “محمد بن سلمان” للمحترفين.

بطولة أبطال آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر 2022.

اسم القناة SSC 7 HD التردد 12523 الاستقطاب عمودي(V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

من الريموت يتم الضغط على زر “القائمة أو MENU”.

ثم اختيار “تركيب”.

وبعد ذلك يتم اختيار “إضافة قناة” .

. ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز كما هو موضح بالمقال.

ثم يتم الضغط على “بحث”.

تردد قناة SSC على النايل ساتكيفية استقبال القناه على الريسيفر الخاص بكتردد قناة SSC على العرب سات

يوجد ترددين لاستقبال القناة على القمر الصناعي العرب سات وهما كالتالي:

اسم القناة SSC 7 SD التردد 12418 الاستقطاب أفقي(H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6