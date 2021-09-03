شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات وقرض أسرة للمطلقة وربه المنزل1443

تعمل الحكومة السعودية على تحسين الحالة المادية لجميع المواطنين في المملكة وإنعاش حالتهم الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تقوم الحكومة السعودية بخلق الكثير من الأشكال التمولية لجميع الفئات الاجتماعية المختلفة، ويكون هذا التمويل على شكل قرض ميسر السداد، ومن بين أشكال هذا التمويل قرض بنك التسليف للمطلقات وقرض أسرة للمطلقة بدون أطفال، ولكن هذه القروض تمنح وفق شروط لابد أن تتوافر في الشخص الذي يقدم طلب للحصول على قرض من بنك التسليف، وتكون شروط بنك التسليف هي الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على قروض بنك التسليف والادخار السعودي المختلفة، ويعمل البنك على توفير الحياة الكريمة للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة احتياجاتهم كما أنه يساعد على توفير دخل للأسرة وللمطلقة والأرامل والزواج ويكون تسديد هذه القروض بشروط ميسرة وبفترة تسديد مرنة ويمكن الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف برقم الهوية 2021 وخطوات أخلاء طرف بنك التسليف.

الشروط الجديدة لقرض بنك التسليف والادخار السعودي

ونشر البنك السعودي للتسليف والادخار تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، متضمنة للتعديلات الجديدة، وأبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، وتضمنت التعديلات أيضا، رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج، وتقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

نطاق سريان اللائحة ومقدار القرض

الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال.

الحد الأعلى

الحد الأعلى لقيمة القرض هو (60,000) ستون ألف ريال ، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات

تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية من خلال بنك التنمية الاجتماعية على تقديم أنواع مختلفة من القروض الميسرة التي تساعد الأسر السعودية على الحصول عليها وفق عدد من الشروط الميسرة وكذلك الأقساط طويلة الأمد مع هامش الربح التنافسي أو المنعدم لبعض الحالات، ومن هذه القروض قرض الأسرة ومن الشروط الخاصة به:

أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ ( 2000 ) ريال سعودي.

– مثال : أم خالد لديها 5 أطفال وهي معلمة في مدرسة حكومية براتب 6000 ريال سعودي فيتم تطبيق الشرط كالتالي : ( عدد أفراد الأسرة ÷ الدخل الشهري “الراتب” ) = ( 6 أفراد ÷ 6000 ريال ) = 1000 ريال نصيب الفرد ، معنى ذلك أنها تستحق التقديم على قرض الأسرة.

– مثال : أم خالد لديها 5 أطفال وهي معلمة في مدرسة حكومية براتب 6000 ريال سعودي فيتم تطبيق الشرط كالتالي : ( عدد أفراد الأسرة ÷ الدخل الشهري “الراتب” ) = ( 6 أفراد ÷ 6000 ريال ) = 1000 ريال نصيب الفرد ، معنى ذلك أنها تستحق التقديم على قرض الأسرة. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 سنة ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

الأبناء المعاقين يحتسبون ضمن أفراد الأسرة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين أو ليسوا موظفين.

يحتسب الأطفال الأيتام الذين يكفلهم رب الأسرة كفالة كلية أو جزئية ضمن أفراد الأسرة شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.

المرأة المطلقة والتي تعول طفلاً فأكثر دون اعتبار للعمر ، ويكون إثبات الإعالة بصك شرعي.

شروط قرض أسرة بنك التسليف للمطلقة وربة منزل

كما وضع شروط للحصول على قرض للمطلقة بنك التسليف ، وفي الصفحة هذه سنخصصها لـ شروط بنك التنمية الاجتماعية للمطلقات 1443 سواء قرض الأسرة للمطلقة أو شروط قرض أسرة للمطلقة بدون أطفال وغيره، وهذه الشروط هي:

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. صورة هوية المقترض. صورة كرت العائلة المضاف فيه الأبناء المعالين. صورة هوية الكفيل. أصل ( نموذج كفالة شخصية نموذج 105 ) مطبوع من الموقع الإلكتروني للبنك معبأ كاملاً بالقلم الأزرق وموقع عليه من الكفيل ومسؤولي جهة العمل ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً. أصل تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60يوم. أصل رقم حساب الآبيان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. تصريح بياناتي للمقترض من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول تصريح بياناتي للأبناء المعالين ( الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر ) ساري المفعول. أصل صك الإعالة موجه لبنك التسليف. صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين. أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التسليف للمرأة المهجورة فقط. أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التسليف للمرأة المهجورة فقط.

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حساب الايبان.

أن يكون الجوال المسجل في أبشر

متطلبات التقديم على القرض

ويتم صرف قروض بنك التسليف إذا توافرت الشروط التي تلونها عليكم في السطور الماضية وبعد معرفه هذه الشروط وبعد حصولك على القرض يجب أن تكون على علم دائم ومعرفة باقي الأقساط في بنك التسليف السعودي لان هذا يجنبك مخاطر الاستعلام السيئ أن لم يتم دفع الأقساط الخاصة بالقرض في موعدها المحدد.

ويعمل بنك التنمية الاجتماعية على توفير كافة سبل الراحة لعملاءه بشكل مستمر وإنجاز كافة معاملتهم بشكل ميسر وسهل فامن الممكن أن يتم معرفه خطوات وقيمة القروض المقبولة من بنك التسليف