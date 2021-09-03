الاتحاد الأوروبى: سنتحاور مع طالبان بشروط

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط صارمة، مشددًا على أن هذا لا يعنى الاعتراف بالحكومة الجديدة التى ستشكلها الحركة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال بوريل، خلال مؤتمر صحفى: "من أجل دعم الشعب الأفغانى سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة فى أفغانستان، وهو ما لا يعنى الاعتراف بها، وإنما سيكون حوارًا عمليًا". واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، أن هذا الحوار سيزيد وفقًا لسلوك الحكومة، وعلى سبيل المثال عدم تحول أفغانستان إلى "قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان" واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.

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