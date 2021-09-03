العراق: ضبط حاوية تحتوى على مادة كيميائية خطرة فى ميناء أم قصر

جدة - نرمين السيد - تواصل هيئة المنافذ الحدودية فى العراق عمليات التفتيش على حاويات تحتوى مواد كيمياوية شديدة الخطورة فى ميناء أم قصر الشمالى بمحافظة البصرة، جنوب العاصمة بغداد، خصوصًا وأنها تشكل تهديدًا على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية، وانه تم استبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع.

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