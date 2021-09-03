بوتين يحذر من تسييس أصل منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس بوتين خلال مشاركته فى "منتدى الشرق الاقتصادى الروسى"، المنعقد فى مدينة فلاديفوستوك، اليوم الجمعة، إن الدول الرائدة فى العالم فى مواجهة الوباء تضخ الأموال فى اقتصاداتها، بدلاً من مساعدة الدول النامية.
وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أضاف الرئيس الروسى أن البلدان المتقدمة التى تنتج اللقاحات لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من الوباء.
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