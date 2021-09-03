رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 9 2021 query.gov.ps

رابط فحص 100 دولار شهر 9 2021، يزيد البحث في بداية كل شهر من أشهر السنة في فلسطين وخاصة قطاع غزة عن فحص المنحة القطرية، حيث تقدم الحكومة القطرية لأهالي قطاع غزة مساعدات مالية شهرية تقدر ب100 دولار لكل أسرة، وهذا كنوع من الدعم لأهالي غزة لتخطي الأزمات التي يمرون بها، وتتم هذه المساعدات برعاية الأمير تميم بن حمد، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

المنحة القطرية لشهر 9

وينتظر المنحة القطرية آلاف الأسر الفلسطينية التي تعيش في قطاع غزة بفلسطين، والتي تأخرت في الشهرين الماضيين عن موعدها بسبب عدم تسهيل مرورها إلى قطاع غزة، ولكن يتوقع أن يتم صرف المنحة القطرية هذا الشهر التي تبلغ 100 دولار أمريكي.

حيث أعلن السفير القطري بقطاع غزة محمد العمادي عن أنه سيتم صرف المنحة القطرية في مطلع هذا الشهر، حيث إن المنحة سيتم صرفها للأسر المحتاجة في قطاع غزة، ويبلغ عدد أسر المستفيدة من المنحة حوالي 100 ألف اسرة.

وتشير العديد من الأخبار من المصادر الرسمية أن أموال المنحة القطرية لشهر 9 سبتمبر 2021 قد تم تحويلها إلى قطع غزة في نهاية شهر أغسطس الماضي، وسيتم توزيعها تحت اشراف الأمم المتحدة تحت برنامج الغذاء العالمي في مطلع شهر سبتمبر الجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر 9 query.gov.ps

وسيمكن للأشخاص المستفيدين من المنحة التعرف اذا ما كانوا سيحصلون على المنحة هذا الشهر أم لا إلكترونيا، وهذا من خلال رابط الموقع المخصص والتابع لوزارة الاتصالات الفلسطينية، وهذا بكل سهولة برقم بطاقة التعريف الوطنية الخاص بالمسؤول عن الأسرة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الاتصالات الخاص بفحص المنحة القطرية من الرابط query.gov.ps.

اضغط على زر “الاستعلام عن المنحة القطرية”.

ادخل رقم بطاقة التعريف الخاصة بك في الخانة المخصصة.

اكتب تاريخ الميلاد الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

اضغط على زر الاستعلام، وستظهر بعدها النتيجة لك مباشرة.

مع العلم أن موقع الاستعلام لم يتم تفعيله حتى الآن، وننتظر معكم تفعيل الموقع، والذي سنخبركم بكل تأكيد فور تفعيله، فتابعونا أعزائنا المتابعين.