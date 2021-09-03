هوية اليوم الوطني السعودي ال 91 قد تم الإعلان عنها مؤخرًا بواسطة هيئة الترفية السُّعُودية تحت إشراف السيد تركي آل شيخ، ولقد اختلفت هُوِيَّة اليوم الوطني لهذا العام 2021 م عام 1443 هـ عنها في الأعوام السابقة ، وفيما يلي على موقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح شكل ومعنى رموز شعار وهوية اليوم الوطني 91 الجديد بالتفصيل.

موعد اليوم الوطني 1443

سوف يوافق اليوم الوطني لهذا العام يوم الخميس 23-09-2021م وهو يوافق بتقويم أم القرى الهجري يوم 16-02-1443هـ ويُذكر أن اليوم الوطني موعده ثابت في كل عام فيما يخص التقويم الميلادي فقط ؛ حيث يتم الاحتفال به في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام ميادي جديد ؛ ولكنه بالطبع يختلف في التقويم الهجري من عام إلى عام آخر.

هوية اليوم الوطني السعودي ال 91

هي لنار دار ؛ الهُوِيَّة الوطنية التي أطلقتها هيئة الترفيه بالمملكة جاءت على النحو التالي: (هي لنا دار :: من هنا أخذت المملكة اسمها)، وهي بذلك اختلفت عن هُوِيَّة اليوم الوطني في العقد السابق التي كانت (همة حتى القمة) أما معنى الهُوِيَّة والشعار الجديدة؛ فإنه يشير إلى ضرورة العمل والبذل والتضحية من اجل المملكة لأنها هي دائمًا الدار والملاذ الآمن لكل مواطن سعودي وهي الأم والحضن الدافئ وهي الدار ، والمقصود بكلمة دار هنا ليس منزل أو بيت إقامة ولكنه يشير إلى الملاذ والملجأ والحض الذي دائمًا ما يلجأ إليه كل مواطن في عسراته قبل يسراته ، أما شكل الشعار الجديد ؛ فلقد أخذ شكل خريطة المملكة وعليه مكتوب كمة (هي لنار دار) بخط واضح وبطريقة فنية، وتم تلوين الشعار بألوان جمع بين البهجة والخير والعطاء والحب والسرور، كما يظهر في الصورة التالية:

موعد اجازة اليوم الوطني 1443 – 2021

23/9/2021م ؛ إن إجازة اليوم الوطني سوف توافق يوم الخميس 23 من شهر 9 لعام 2021م الموافق 16 صفر 1443 وذلك للقطاع الحكومي والخاص ولكن يُذكر أن المملكة موعد إجازة اليوم الوطني للجامعات قد تم تحديده ليكون في يوم الأربعاء 22-9-2021م موافق هجريًا يوم من شهر صفر عام 1443 هـ ، وتحتفظ الجهات الخاصة بحقها في تحديد موعد الإجازة وتحديد ما إذا كان سوف يتم إعطاءه لكافة الموظفين إجازة في هذا اليوم أيضًا أم لا.