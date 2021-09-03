تمويل بنك الراجحي الجديد 2021 وإعفاء العملاء غير القادرين على الدفع

تمويل بنك الراجحي الجديد 2021 أصبح من أكثر عمليات البحث الرائجة في المملكة العربية السعودية، حيث يزداد كل يوم الفئات المستفادة من هذا التمويل، كما صدر منذ فترة إطلاق خدمة إعفاء العملاء غير القادرين على الدفع، ويتم الحصول على تمويل مصرف الراجحي في أسرع وقت بدون صعوبات يمكن أن يمر بها، ويستفاد من هذا التمويل المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نوضح آلية تمويل بنك الراجحي الجديد 2021، وخدمة إعفاء العملاء غير القادرين على الدفع بالخطوات، وكيفية فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

تمويل بنك الراجحي الجديد 2021:

أوضح مصرف الراجحي عن كثرة التمويلات التي يمكن الاستفادة منها من خلال صفحته الرسمية عن تمويل بدون كفيل، وتمويلات متعددة يمكن الحصول عليها والاستفادة منها مثل تمويل السيارات وتمويل العقارات، كما أكد مصرف الراجحي أنه لن يتم الاستفادة من تمويل بنك الراجحي الجديد 2021 إلا إذا توافر لديهم الشروط التي أشار إليها البنك، ويتم الحصول على تمويل الراجحي من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي.

شروط الحصول على تمويل الراجحي وكيفية الحصول عليها بالخطوات:

من الضروري لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على تمويل بنك الراجحي الجديد توافر الشروط بها، ونوضح لكافة متابعينا هذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المستفيد من المملكة العربية السعودية أو مقيم فيها . أن يكون عمر الشخص المستفيد 60 عاماً كحد أقصى وفي حالة أن الشخص المستفيد من الأشخاص المتقاعدين يجب ألا يتجاوز عمره 70 عاماً وقت سداد أخر قسط يشترط أن يكون دخل الشخص المتقدم للحصول على التمويل حوالي 2000 ريال سعودي فأكثر. أما إذا كان الشخص الراغب في الحصول على تمويل الراجحي من الوافدين يجب ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي. يفترض أن يكون الشخص المتقدم يعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاص

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل ليتم الحصول على التمويل المقدم في أسرع وقت من خلال بطاقة الرقم القومي، بعد أن يقوم بالدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي سالف الذكر أعلى المقال، واختيار التمويل الذي يرغب فيه المتقدم وكتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول.

إعفاء بنك الراجحي للعملاء غير القادرين على الدفع:

شهدت الفترة الأخيرة العديد من القرارات ومن ضمن هذه القرارات قرار الديوان ومنها إعفاء بنك الراجحي، وأن هذه الخدمة هي خدمة جديدة تتيح إمكانية إعفاء بنك الراجحي للعملاء غير القادرين على دفع الأقساط، وذلك مع توافر هذه الشروط:

إعفاء أسرة العميل المقترض من السداد إذا توفى العميل

يتم إعفاء العميل في حالة إنه تعرض لعجز دائم

أتاحت الخدمة إعفاء أهل المقترض في هذه الحالات إذا توفى وهي: أن العميل المقترض توفى منتحراً وقتل نفسه. أن حالة الوفاة تمت نتيجة تطبيق حكم القضاء السعودي في حالة توفى الشخص المقترض نتيجة ممارسة أحد الألعاب الخطيرة



كيفية التواصل مع مصرف الراجحي:

نظراً لتزايد الأسئلة من قبل الأشخاص المستفيدين من تمويلات بنك الراجحي المختلفة حول كيفية التواصل مع البنك للاستفادة من الحصول عليه، أو في حين واجهت الفئات المستفادة أحد المشكلات يتم التواصل من خلالها بشكل سريع، ويتم التواصل من خلال: