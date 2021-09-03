طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وما هي الحالات يتم بها إلغاء الرخصة المهنية

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، يرغب الكثير من المعلمين والمعلمات في العربية السعودية، في معرفة خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، حيث إنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ، كما تعمل هذه الهيئة على تحديد مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، ومعايير الاختيار جهات الاعتماد الدولية بالإضافة إلى، عقد اختبارات القبول الجامعي، و​اختبارات التّعرّف على الموهوبين والمبدعين وغيرها من الاختبارات، ثمّ الإشراف عليها أيضًا، يرغب الكثير من المعلّمين والمعلّمات في السعودية، بمعرفة متى يبدأ مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، ليتمكّنوا من التّسجيل في هذا الاختبار للعمل في الوظائف التّعليميّة، ويمكن التعرف علي رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442برقم الهوية وطريقة التسجيل.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

خدمة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، تكون متاحة فقط في فترات التسجيل، التي تُعلن عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية، أو الذين انتهت رخصتهم المهنية، والتي تبلغ مدة صلاحيتها خمس سنوات من تاريخ الإصدار، ويتم التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المعلم أو المعلمة بالتوجه إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. ثم اختيار نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. قم باختيار الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد. أن يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تسجيل الدّخول في نظام أبشر الإلكتروني. قم بكتابة الرمز المرئي، و النقر على تسجيل الدخول، ثم اكتب الرمز المرسل بِرسالة نصية إلى هاتف المستخدم. ثم أنقر علي أيقونة الاختبارات، واضغط علي اختيار سجل الآن. قم بقراءة التعليمات و الموافقة عليها وأنقر على متابعة، ثم تعبئة البيانات الإضافية المطلوبة والتأكد منها. أنقر على التالي لِحجز موعد ومقر الاختبار، ثم النقر على الموافقة على تسجيل موعد الاختبار. وأخيرا قم باختيار طريقة الدفع ليتمّ الانتقال إلى صفحة الدفع.

تلغى في حالة استخدامها في أغراض لا تتعلّق بالممارسات التربوية. ثم يمكن إلغاء رخصة المهنة في حالة قيام المعلم، بأي من الأفعال الأخلاقية التي تتنافى مع مهنة المعلم. عند حصول المعلم على الرخصة بناء على معلومات غير صحيحة. بعد التأكد وتبيان الأمر من قبل الهيئة العامة للتعليم والتدريب. تلغى الرخصة عندما يقوم المعلم بالابتعاد عن مهنة التعليم لمدّة طويلة.

ما هي الحالات يتم بها إلغاء الرخصة المهنية للمعلمرابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتم تسجيل طلبات أجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، إلكترونيًا ضمن الفترات المحددة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، هو الأمر الأكثر بحثاً من قِبل المعلمين فيما يتعلقُ بهذا الاختبار.