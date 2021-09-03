تمويل شخصي سريع من غير البنوك والشروط والمستندات المطلوبة 1443 ، نقدم لك أفضل عروض التمويل الشخصي من غير بنوك على موقع تمويل سريع. عروض مالية وقروض شخصية تناسب احتياجاتك وتلبي رغباتك. هذا العرض للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي سريع من غير البنوك (من خارج البنك) ، والقرض بدون ضامن وبدون تحويل راتب ، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هناك العديد من الهيئات التي يمكن لهم الحصول علي هذا النوع من القروض داخل المملكة العربية السعودية و تنقسم هذه الهيئات لعدة نقاط لتمكن جميع العاملين في السعودية الحصول علي قرض تمويل شخصي سريع من غير البنوك وهذه الهيئات هي:

القطاع الحكومي (عسكرياً ومدنيًا) عسكريًا أو مدنيًا. يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون ضامن ومن خارج البنك والحصول على مبلغ يتراوح بين 5000 و 100000 بدون كفيل. القطاع الخاص والشركات الكبيرة والموظفون الراغبون بالحصول على قروض شخصية سريعة بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبدون بنوك والحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 5000 و 100000 بدون كفيل. كما نقدم للمتقاعدين والمتقاعدين قرض شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبدون بنوك للمتقاعدين بشرط ألا يتجاوز عمر العميل 70 سنة في نهاية فترة القرض الشخصي.

هناك العديد من الشروط التي وضعتها الإدارة لكي يمكن للفرد التقديم والحصول علي القرض و يمكن حصر هذه الشروط في عدة نقاط وهذه الشروط هي :

يجب ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على تمويل شخصي سريع عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على قرض شخصي سريع أيضًا موظفًا حكوميًا أو في شركات كبيرة. مثال للشركات الكبيرة (مثل أرامكو ، سابك ، سكيكو ، صدارة ، معادن ، البنوك السعودية وغيرها).

كما أن عمر العميل المتقدم على أقساط سريعة بدون كفيل وبدون تحويل راتب نهاية التمويل يجب ألا يتجاوز 70 سنة.

أيضًا ، يجب ألا يكون مقدم الطلب للتمويل الشخصي السريع بدون ضامن متخلف.

يجب أن يكون لدى مقدم طلب التمويل الشخصي بطاقة حالة صالحة ولكنها صالحة.

تعريف حديث للراتب ولكن اصدار لتقديم طلب سريع للتمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

كشف حساب لآخر 3 شهور مختوم لتقديم طلب تمويل سريع.

العنوان الوطني ولكنه يخص صاحب طلب التمويل الشخصي غير البنوك.

كما في حالة حصول مقدم طلب التمويل السريع على تمويل عقاري مدعوم ، يجب إحضار عقد الدعم.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل