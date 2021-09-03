أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الحطامي

أمين عام المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الحطاميتلقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية شكر جوابية من الشيخ عبدالواحد محمد الحطامي وكافة آل الحطامي رداً على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ عبدالقادر محمد الحطامي، جاء فيها:

معالي الاستاذ/ غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا تعزيتكم بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ عبد القادر محمد سالم الحطامي، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا اليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها.

ولا يسعنا إلا ان نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لتعزيتكم الصادقة والمواساة الحسنة ونسأل الله تعالى العزيز القدير أن يجنبكم الشر، وان يحفظكم ذخراً وسنداً كبيراً وعزيزاً لنا، نشكركم، ونسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.. فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء.

وتقبلو خالص التحية

الشيخ عبد الواحد محمد الحطامي

وليد عبد القادر محمد الحطامي

محمد عبد القادر محمد الحطامي

احمد عبد القادر محمد الحطامي