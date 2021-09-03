روسيا تعلن القضاء على 250 مسلحًا شمال القوقاز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب الصحفى للحرس الوطنى الروسى، فإنه "فى الفترة ما بين عامى 2016 و2021، أجرت المجموعة الموحدة للقوات فى أراضى منطقة شمال القوقاز الروسية أكثر من 4 آلاف عملية خاصة، تم خلالها القضاء على 250 مسلحًا والعثور على 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية و193 ساحة لتجمع المسلحين و517 مخبأ".

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية، أكد البيان أنه تم خلال نفس الفترة مصادرة أكثر من 4.5 ألف وحدة من الأسلحة النارية، ونحو 300 ألف ذخيرة مختلفة، وأكثر من طن من المتفجرات.