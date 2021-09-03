قتال عنيف فى بانجشير بين طالبان والمقاومة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المقاومة الأفغانية المناهضة لحركة طالبان، اليوم الجمعة، دخولها فى قتال عنيف ضد مقاتلى الحركة الذين يحاصرون وادى بانجشير شرق وسط أفغانستان، تمركز المقاومة المسلحة الوحيد فى البلاد.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال على ميسم نظرى، وهو ناطق باسم الجبهة الوطنية للمقاومة التى تضم ميليشيات مناهضة لطالبان وأفراداً سابقين فى القوات الأفغانية، إن "هناك قتالا عنيفًا فى بانجشير". وأضاف ميسم نظرى: "مسعود مشغول فى الدفاع عن الوادى" فى إشارة إلى أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، الذى قاوم السوفييت وحركة طالبان لمدة عقدين متواصلين، إلى أن اغتاله تنظيم القاعدة فى 9 سبتمبر 2001. وأفادت الجبهة الوطنية للمقاومة في البداية عن خسائر كبيرة في صفوف طالبان مؤكدة أنها صدت الهجوم. وفي المقابل تفيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لطالبان بأن 31 من مقاومي بانشير قتلوا.

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