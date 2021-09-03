آلية تسجيل مرحلة رياض أطفال عبر نظام نور بالخطوات 1443

يعد نظام نور من أكثر المواقع بحثاً من قبل أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فقد أصبح التعليم الإلكتروني وسيلة متسرعة لتنمية مهارات الطفل خاصة بعد الظروف الأخيرة بسبب جائحة كورونا، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التعليم هذا العام سوف يكون حضوريا، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء التسجيل في مرحلة رياض أطفال 1443، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا آلية تسجيل مرحلة رياض أطفال عبر نظام نور بالخطوات 1433، وخدمات نظام نور الإلكتروني 1443.

نظام نور الإلكتروني 1443:

نظام نور الإلكتروني من أكثر البرامج التعليمية التي تقدم هدفاً من خلال البوابة التعليمية الرسمية، حيث يضم نظام نور الإلكتروني العديد من الخدمات التعليمية التي يمكن الاستفادة منها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ومن ضمن هذه الخدمات تسجيل الطلاب الجدد بمختلف المراحل الدراسية، تسجيل غياب الطلاب (بنات وشباب)، معرفة مستوى الطلاب من خلال اختبارات المهارات.

التسجيل في نظام نور لرياض أطفال:

يتم تسجيل الطلاب الجدد لمرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي من خلال الدخول على الموقع الرسمي نظام نور، ومن خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال نوضح خطوات التسجيل للطلاب، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي نظام نور الإلكتروني اختيار تسجيل جديد الطلاب لأول مرة كتابة اسم المستخدم وإدخال كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل اختيار أيقونة تسجيل الطلاب الجدد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح اختيار المرحلة التي يرغب الطالب بالتقديم فيها

أن يكون الطالب المتقدم في نظام نور معترف به من قبل المملكة العربية السعودية ومتوافق مع شروط روضة أطفال.

لابد من تقديم شهادة نمائية للطفل ويتم من خلالها إثبات قدراته النمائية ومهاراته

ينبغي حصوله على شهادة من قبل الروضة لكي تؤكد التحاقه بها

لابد من تعيين أمر توصية للطفل والتوقيع عليه من الملحق الثقافي السعودي

ضرورة أن تكون الروضة تابعة لوزارة التعليم السعودية أما إذا كانت أجنبية ضرورة من حصوله على شهادة تثبت المهارات النمائية من قبل المعلمين.

شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

شهادة خاصة بالتطعيم وصورة منها

صورة شخصية للملف بالإضافة إلى ملف أخضر

شروط التسجيل في نظام نور الإلكتروني:المستندات المطلوبة عند التقديم: