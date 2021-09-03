رابط التسجيل لأخذ لقاح وزارة الصحة السعودية وفقا لشروط التسجيل

رابط التسجيل لأخذ لقاح وزارة الصحة في المملكة، إن لقاح الجائحة أصبح من الأمور الأكثر أهمية للحفاظ علي صحة المواطنين، كما أن وزير التعليم أوضح في الإجراءات الاحترازية لبدء الدراسة أهمية أخذ اللقاح، حيث أن لا يمكن للمواطنين العاملين في التعليم أو الطلاب أن يدخلوا للمدارس أو المؤسسات بدون تحصين، لذلك وجدنا الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة يبحثوا عن طريقة التسجيل لأخذه، فسوف نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الدخول علي رابط التسجيل لأخذ لقاح الوزارة، كما ذكرت وزارة الصحة أن هناك ثلاث مراحل لأخذ التطعيم في المملكة.مراحل التطعيم في المملكة
أعلنت وزارة الصحة عن مراحل التعليم والفئات المستهدفة في كل مرحلة من المراحل، فإن التطعيم أصبح مطلوب لإنهاء العديد من الإجراءات مثل التعليم أو السفر أو غيرها، فإن التطعيم متاح لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين، لذلك مراحل التطعيم بالفئات تكون كالأتي:
- أول مرحلة تستهدف المواطنين والوافدين المقيمين وقد تعدي أعمارهم 65 عاما، ويعملون في المهن التي تعرضهم للأمراض، وأيضا المواطنين الذين يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض مزمنة أو الذين لديهم نقص في المناعة.
- تستهدف المرحلة الثانية مواطنين وصلت أعمارهم إلي أكثر من 50 سنة وأيضا يعانوا من أمراض القلب أو الربو أو الضغط والسكر ونقص المناعة وغيرها من الأمراض.
- المرحلة الثالثة يستفيد منها المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح للتحصين في المملكة السعودية.
حيث أن المواطنين الذين يرغبوا في الحصول علي اللقاح للتحصين، فإن التسجيل يكون من خلال تطبيق صحتي، فخطوات التقديم لتلقي اللقاح للمواطنين في المملكة، فإن وزارة التعليم أكدت علي ضرورة التحصين بالمملكة، كما أن خطوات التسجيل تكون كالتالي:
- يجب أن يدخل كل مواطن سعودي أو مقيم علي رابط الخدمة عبر البوابة الوطنية.
- لابد من القيام بتحميل تطبيق صحتي في المملكة العربية السعودية.
- يقوم المواطنين بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.
- يضغط السعوديين والمقيمين للتسجيل في طلب خاص بتلقي اللقاح.
- يقوم المواطن بدراسة الأهلية للتأكد من أخذ اللقاح في المملكة.
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رابط التسجيل لأخذ لقاح وزارة الصحة في المملكة، إن لقاح الجائحة أصبح من الأمور الأكثر أهمية للحفاظ علي صحة المواطنين، كما أن وزير التعليم أوضح في الإجراءات الاحترازية لبدء الدراسة أهمية أخذ اللقاح، حيث أن لا يمكن للمواطنين العاملين في التعليم أو الطلاب أن يدخلوا للمدارس أو المؤسسات بدون تحصين، لذلك وجدنا الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة يبحثوا عن طريقة التسجيل لأخذه، فسوف نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الدخول علي رابط التسجيل لأخذ لقاح الوزارة، كما ذكرت وزارة الصحة أن هناك ثلاث مراحل لأخذ التطعيم في المملكة.مراحل التطعيم في المملكة
أعلنت وزارة الصحة عن مراحل التعليم والفئات المستهدفة في كل مرحلة من المراحل، فإن التطعيم أصبح مطلوب لإنهاء العديد من الإجراءات مثل التعليم أو السفر أو غيرها، فإن التطعيم متاح لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين، لذلك مراحل التطعيم بالفئات تكون كالأتي:
- أول مرحلة تستهدف المواطنين والوافدين المقيمين وقد تعدي أعمارهم 65 عاما، ويعملون في المهن التي تعرضهم للأمراض، وأيضا المواطنين الذين يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض مزمنة أو الذين لديهم نقص في المناعة.
- تستهدف المرحلة الثانية مواطنين وصلت أعمارهم إلي أكثر من 50 سنة وأيضا يعانوا من أمراض القلب أو الربو أو الضغط والسكر ونقص المناعة وغيرها من الأمراض.
- المرحلة الثالثة يستفيد منها المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح للتحصين في المملكة السعودية.
حيث أن المواطنين الذين يرغبوا في الحصول علي اللقاح للتحصين، فإن التسجيل يكون من خلال تطبيق صحتي، فخطوات التقديم لتلقي اللقاح للمواطنين في المملكة، فإن وزارة التعليم أكدت علي ضرورة التحصين بالمملكة، كما أن خطوات التسجيل تكون كالتالي:
- يجب أن يدخل كل مواطن سعودي أو مقيم علي رابط الخدمة عبر البوابة الوطنية.
- لابد من القيام بتحميل تطبيق صحتي في المملكة العربية السعودية.
- يقوم المواطنين بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.
- يضغط السعوديين والمقيمين للتسجيل في طلب خاص بتلقي اللقاح.
- يقوم المواطن بدراسة الأهلية للتأكد من أخذ اللقاح في المملكة.
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