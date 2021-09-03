تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي سريع وفوري يصل إلي مليون ريال بالمملكة

تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي سريع وفوري يصل إلي مليون من الصعب تحقيق الحصول علي التمويل وبدون كفيل، وسريع بقيمة مليون ريال سعودي، بدون الحاجة إلي الذهاب للبنك، التمويل إلكترونيا، فالبنك السعودي الفرنسي يقدم التمويل عن طريق الموقع الرسمي له، سريع وفوري وفترة سداد طويلة، تناسب جميع عملائه، ويساعد التمويل الشخصي سد احتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم، وتحسين أوضاعهم المالية، لتتواكب مع التطور الاقتصادي، فيقدم البنك حلولا تمويلية لجذب اكبر عدد من العملاء، ويقدم تسهيلات في التمويل لجذب العملاء، وهناك شروطا للحصول علي التمويل، ومجموعة من المميزات تناسب العملاء، مع القيل من المستندات المتاحة. ممكن قراءة المقال للاستفادة، تمويل شخصي بصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي ومزاياه ورابط التقديم بالمملكة.

تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي سريع وفوري يصل إلي مليون

هناك مزايا عديدة لهذا النوع من التمويل، من البنك السعودي الفرنسي بالمملكة:

يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم الموافقة علي التمويل فوري وسريع. التمويل يصل إلي مليون ريال سعودي. التمويل بدون كفيل. إمكانية شراء المديونية من بنك اخر. ثم من الممكن إعادة التمويل بعد تسديد 20% من الأقساط. تصل فترة السداد إلي خمس سنوات. إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة.

خطاب تعريفي من جهة العمل معتمد، المسمي الوظيفي، الراتب الشهري، البدلات إن وجدت، تاريخ الالتحاق بالعمل. ثم تحويل الراتب إلي البنك السعودي الفرنسي. كشف حساب بنكي ثلاث شهور من بنك العميل. ثم اصل الهوية الوطنية سارية. فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي.

لا يقل عمر العميل عن عشرون عاما. ثم تمتلك حساب بنكي. متاح لموظفي القطاعين الحكومي والخاص. ثم لا تستطيع وضع شريك معك بالقرض.

المستندات المطلوبة للتمويل البنك السعودي الفرنسيشروط التمويل من البنك السعودي الفرنسيأنواع التمويلات التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي

كل أنواع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:

التمويل لشخصي للوافدين: مدة التمويل 5 سنة، إعفاء الورثة من سداد الأقساط في حالة الوفاة، الراتب لايقل عن 3000 ريال. التورق: أقساط شهرية تصل الستون شهرا. التمويلات الشخصية: فترات سداد تصل إلي 5 سنوات، هامش ربح ثابت، وأقساط شهرية ثابتة، ثم إعفاء الورثة من الأقساط في حالة الوفاة والعجز الكامل، والراتب الشهري 2500 ريال. المرابحة: السداد على أقساط شهرية،ثم مدى فترة تصل إلى 60 شهرا، وحد ادني للراتب 3,500 ريال سعودي.

متي ينزل التمويل في الحساب الشخصي بالبنك

م افضل البنوك بالمملكة، التي توفر تمويلات بطرق سهلة وسريعة، فبمجرد تقديم المستندات ومطابقة المواصفات، تتم الموافقة الفورية للتمويل، وينزل التمويل في حسابك بالبنك فورا، لتحقيق المتطلبات التي تجتاحها ورفع مستوي المعيشة.