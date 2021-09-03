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سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$

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محمد أحمد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$ - ثقفني

يتسابق آلاف المواطنين بشكل يومي من اجل التسجيل في مسابقة الحلم، للدخول والاشتراك في السحب الجديد القادم على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والمتوقع له أن يتم السحب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار، سيكون يوم 31 ديسمبر القادم، ومعه سيتم غلق باب التسجيل في تلك المسابقة لهذا العام، حتى يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في المسابقة الجديدة للعام 2022، وكذلك قيمة الجوائز المقدمة فيها.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تتواصل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق الأساسية المعروفة، سواء إرسال رسالة نصية تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو الاتصال عليه والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكن التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمسابقة أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$

أسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$

حتى الآن فاز في مسابقة الحلم 2021، 24 متسابقًا بجوائز مختلفة ما بين ربع مليون و125 ألف دولار أمريكي ونصف مليون وغيرها، وإليك أسماؤهم:

م الاســـــــم تاريخ الجائزة دولة الفائز اسم الجائزة قيمتها بالدولار الأمريكي
1 محمد اللباني 2021-02-25 الإمارات (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله ) $125,000
2 محمد مقبول حسين 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى البرونزي $5,000
3 امجد كوجان 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الفضي $10,000
4 حميد ادهي 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
5 سيد سعد محمد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
6 إبراهيم عبدالغني السيد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى الماسي $30,000
7 محمود محمد العبيد 2021-04-01 الإمارات مبلغ من المال للاهتمام بعائلته $250,000
8 محمد طارق عبدالوهاب 2021-05-15 السعودية مبلغ من المال للاهتمام بعائلته $500,000
9 حمزة البشير 2021-05-15 الكويت الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30,000
10 مسعد فهد العنزي 2021-06-10 الكويت جائزة المستوى البرونزي $5,000
11 إبراهيم علي احمد 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
12 حلمي إبراهيم غلاب 2021-06-10 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
13 محمد مبارك طه 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الماسي $30,000
14 ربيع التنبوك 2021-06-10 سوريا جائزة المستوى الفضي $10,000
15 احمد ابراهيم محمد 2021-07-01 الامارات مبلغ من المال للاهتمام بعائلته $250,000
16 عارف احمد الزهراني 2021-07-13 السعودية جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $5,000
17 أحمد محمد عيد 2021-07-14 فلسطين جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $5,000
18 محمد عبدو الحسبي 2021-07-15 السعودية جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $5,000
19 محمد سعد الملكي 2021-07-16 السعودية جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $5,000
20 عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي 2021-07-17 السعودية جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $10,000
21 عبد الفتاح أحمد منظور شحاته 2021-07-18 السعودية جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $10,000
22 عيده عبد المحسن 2021-07-19 الإمارات جوائز مفاجآت الصيف من الحلم $20,000
23 غالية الحسين 2021-08-05 سوريا جائزة المشتركين العائدين $100,000
24 إبراهيم محمد الساعدي 2021-08-05 السعودية ربح مبلغ من المال من الحلم $125,000

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