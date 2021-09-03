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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب جديد من مسابقة الحلم وأسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$ في المقال التالي
يتسابق آلاف المواطنين بشكل يومي من اجل التسجيل في مسابقة الحلم، للدخول والاشتراك في السحب الجديد القادم على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والمتوقع له أن يتم السحب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار، سيكون يوم 31 ديسمبر القادم، ومعه سيتم غلق باب التسجيل في تلك المسابقة لهذا العام، حتى يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في المسابقة الجديدة للعام 2022، وكذلك قيمة الجوائز المقدمة فيها.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
تتواصل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق الأساسية المعروفة، سواء إرسال رسالة نصية تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو الاتصال عليه والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكن التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمسابقة أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.
أسماء الفائزين من جوائز الـ 3.500.000$
حتى الآن فاز في مسابقة الحلم 2021، 24 متسابقًا بجوائز مختلفة ما بين ربع مليون و125 ألف دولار أمريكي ونصف مليون وغيرها، وإليك أسماؤهم:
|م
|الاســـــــم
|تاريخ الجائزة
|دولة الفائز
|اسم الجائزة
|قيمتها بالدولار الأمريكي
|1
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|(مبلغ من المال لإكمال بناء منزله )
|$125,000
|2
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|3
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
|4
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|5
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|6
|إبراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|7
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الإمارات
|مبلغ من المال للاهتمام بعائلته
|$250,000
|8
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|مبلغ من المال للاهتمام بعائلته
|$500,000
|9
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان
|$30,000
|10
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|11
|إبراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|12
|حلمي إبراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|13
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|14
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
|15
|احمد ابراهيم محمد
|2021-07-01
|الامارات
|مبلغ من المال للاهتمام بعائلته
|$250,000
|16
|عارف احمد الزهراني
|2021-07-13
|السعودية
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$5,000
|17
|أحمد محمد عيد
|2021-07-14
|فلسطين
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$5,000
|18
|محمد عبدو الحسبي
|2021-07-15
|السعودية
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$5,000
|19
|محمد سعد الملكي
|2021-07-16
|السعودية
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$5,000
|20
|عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي
|2021-07-17
|السعودية
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$10,000
|21
|عبد الفتاح أحمد منظور شحاته
|2021-07-18
|السعودية
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$10,000
|22
|عيده عبد المحسن
|2021-07-19
|الإمارات
|جوائز مفاجآت الصيف من الحلم
|$20,000
|23
|غالية الحسين
|2021-08-05
|سوريا
|جائزة المشتركين العائدين
|$100,000
|24
|إبراهيم محمد الساعدي
|2021-08-05
|السعودية
|ربح مبلغ من المال من الحلم
|$125,000
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