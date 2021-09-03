متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين 1443 / 2021 يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة إلى الأفراد الذين يحصلون على الدعم الزراعي حتى يتمكنون من تطوير المشاريع الزراعية الخاصة بهم، وسوف نتعرف على هذا الدعم بالتفصيل.

برنامج الدعم الزراعي

هو من البرامج المقدمة من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى المزارعين والشركات الزراعية حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم، وتوريد المنتجات التي يقدموها من الحبوب والغلال وغيرها، وهذا البرنامج يتم تحت رعاية وزارة الزراعة، ويهدف إلى أن تكون المملكة قادرة على الوصول إلى رؤية 2030

متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين 1443 / 2021

الميعاد الذي حددته الحكومة في المملكة العربية السعودية لنزول الدعم الزراعي هو يوم واحد من الشهر الميلادي كل شهر.

حيث يجد المستفيدين أن مبلغ الدعم يتواجد في هذا اليوم في الحساب البنكي الخاص بهم.

أما إذا صادف نزول الدعم يوم الخميس فإن صرف الدعم يتم تأجيره حتى يوم الأحد القادم.

لأن المملكة العربية السعودية تعطي يوم السبت والجمعة من العطلات الرسمية للبنوك.

ميعاد نزول الدعم في هذا الشهر هو واحد سبتمبر 2000 21 الموافق 24 محرم 1423 هجرية.

شروط الحصول على الدعم الزراعي

تضع حكومة الملكة مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأفراد من الحصول على الدعم الزراعي وأهمها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يملك بطاقة التنقل.

المتقدم للحصول على الدعم يكون من مربي المواشي والمزارعين الصغار.

لا يملك وظيفة في القطاع الخاص والحكومي.

لم يتعرض إلى السجن أو يقيم في الملجأ بشكل دائم.

عمر المتقدم على الدعم لا يقل عن 21 عام.

يمتلك المتقدم البطاقة الصحية.

يقدم التعهد بأن جميع الأمور التي تتعلق بتربية المواشي أمور معتمدة.

يملك الحساب المصرفي النشط المسجل في البوابة الإلكترونية.

يقدم طلب الحصول على الدعم عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

يقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الدعم الزراعي

يستطيع المستفيدين من برنامج الدعم الزراعي أن يتحققوا من المسموحات في الدعم من خلال اتباع هذه الخطوات: