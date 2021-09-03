العضايلة: القمة الثلاثية ناجحة وتهيئ لإيجاد أفق سياسي

دوت الخليج : قال السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، إن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي عُقدت الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، كانت ناجحة وجاءت لتهيئة الأجواء لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع في فلسطين على أساس حل الدولتين.

وأوضح، أن القمة لها أهمية في توقيتها وملفها وتأتي ضمن معطيات إقليمية ودولية يتعامل معها الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني الملك عبر جهود دبلوماسية مكثفة تعيد للقضية الفلسطينية حضورها ومركزيتها، وتؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام حولها. وفق حديثه للمملكة.

وتأتي القمة بعد جهود واتصالات وتحركات من الدول الثلاثة ومع إدارة أميركية جديدة وفي ظل قدوم حكومة إسرائيلية جديدة.

وأكد البيان الختامي أن السلام العادل والشامل الدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‎ووفقا للبيان الختامي وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وجاءت القمة لتهيئة الأجواء لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين والثوابت التي أكد عليها الملك في واشنطن خلال زيارته الأخيرة، وفق السفير.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية اتفقت على موصلة اللقاءات مع الأطراف الدولية الفاعلة لإعادة تأكيد مركزية القضية الفلسطينية وإعادة تهيئة الأجواء لإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف لإطلاق مفاوضات جادة تعيد التأكيد على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والسلام كخيار استراتيجي لكل الدول العربية.

وتشمل أطراف اللقاءات الدول العربية والاتحاد الأوروبي وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.