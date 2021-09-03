نساء بوجه طالبان.. تظاهرة بكابل للمطالبة باحترام حقوق المرأة

خرجت مجموعة من النساء وناشطات المجتمع المدني في العاصمة الأفغانية كابل، الجمعة، في تظاهرة لمطالبة المجتمع الدولي وحركة طالبان، التي سيطرت على البلاد، بـ"احترام حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على إنجازات المرأة على مدار العقدين الماضيين".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن قالت حركة طالبان مؤخرا، إن المرأة "لا تستطيع العمل في المناصب العليا"، لكن النساء وناشطات المجتمع المدني، طالبن في المسيرة، بإرساء حقوقهن "كمواطنين رسميين وقانونيين في أفغانستان".

وقالت الناشطة المدنية، تارنام سعيدي: "لن يزدهر أي مجتمع دون الوجود النشط للمرأة، لذلك فإن المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الوزراء والحكومة أمر خطير".

من جانبها، قالت ناشطة مدنية تدعى راضية: "نريد أن نعمل مثل الرجال في سياق الإسلام. نحث ناشطات المجتمع المدني من النساء، والفتيات الأخريات، على العودة إلى وظائفهن واستئناف أنشطتهن".

أما الناشطة شبانة تاوانا، فقالت: "بعد تشكيل حكومة طالبان، يجب على جميع النساء العودة إلى العمل. لا تدعن إنجازاتكن التي تبلغ 20 عاما تنهار".

ومع ذلك، تظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام بعض عناصر طالبان بمنع الاحتجاج.

يذكر أن نساء خرجن أيضا إلى الشوارع في ولاية هيرات، الخميس، للدفاع عن حقوقهن، ومطالبة حركة طالبان بعدم انتهاكها.