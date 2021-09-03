المناعة المجتمعية وأحدث أخبار وزارة الصحة السعودية

منذ بدء جائحة وتعمل جميع الدول والمجتمعات على البحث عن سبل الوقاية والتحكم في انتشار هذا الوباء والتي ذكر منها الكثير مثل ارتداء الكمامات والحرص علي النظافة الشخصية ونظافة المكان والتهوية وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة رديئة التهوية واستعمال المطهرات وعدم التصافح بالأيدي والبقاء في المنزل وعدم الخروج في حالة الشعور بالتعب والإعياء وتناول أطعمة صحية تزيد من مناعة الجسم ولكن السبيل الأساسي للوقاية هو تناول المصل أو اللقاح لتجنب الإصابة الفعلية فلذلك سعت معظم الدول لتوفير هذا اللقاح لجميع أبنائها وكانت المملكة العربية السعودية علي من أوائل الدول التي أسرعت في توفير هذا المصل لجميع أبناء المملكة دون تفريق أو تمييز .

مفهوم المناعة المجتمعية

تعني المناعة المجتمعية اكتساب المنطقة مناعة طبيعية نتيجة حصول أكثر من نصف عدد السكان داخل البلد أو الدولة أو المنطقة علي المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد مما يقل من فرص العدوي أو انتشار المرض مما يساعد المختصين في التحكم في الأعداد القليلة المتبقية المصابة .

أحدث تصريحات وزارة الصحة السعودية

صرحت وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتفاع عدد الحاصلين علي لقاح كورونا واقتراب المملكة من الوصول إلي ما يسمي بالمناعة المجتمعية حيث اقترب عدد الجرعات المعطاة داخل المملكة العربية السعودية من الوصول إلي ثلاثة وثلاثين مليون جرعة وصرحت الوزارة بأن عدد المراكز الصحية المتاحة والمجهزة لتلقي المواطنين اللقاح وصل إلي خمسمائة وسبعة وثمانين مراكز موزعة في جميع أنحاء المملكة واقتربت نسبة الحاصلين علي اللقاح من الوصول إلي نسبة 60% من أبناء المملكة منذ بدأت المملكة في عملية التطعيم وجعلت المملكة الحصول علي اللقاح شرط للحضور داخل المدارس والجامعات وذلك للترغيب والحث علي تناول اللقاح ووفرت أيضا منصات تعليمية للتعليم عن بعد وذلك من منطلق حرصها علي صحة أبنائها.

نسبة الحاصلين علي اللقاح المتوقعة خلال شهر أكتوبر في المملكة

صرحت وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية بأنه من المتوقع وصول نسبة الحاصلين علي اللقاح داخل المملكة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم إلي 70% من إجمالي عدد سكان المملكة.