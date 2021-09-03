الداخلية العرب يدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - نددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية المستمرة التى تسعى من خلالها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية، فى أراضى المملكة، والتى كانت آخرها محاولة مدينة خميس مشيط اليوم الجمعة بطائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" وصفت الأمانة فى بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس، هذه الأعمال التى تقوم بها الميليشيات الحوثية، بـ "الممارسات العدائية الممنهجة" والتى تمثل جرائم حرب يتوجب إيقافها والمساءلة عنها. وجددت، الأمانة فى بيانها، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومساندتها المطلقة فى جميع الإجراءات التى تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها، مشيدة بالأدوار البطولية التى تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف فى مجابهة تلك التهديدات والتصدى لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

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