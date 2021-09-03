الخارجية الأمريكية: ندعم تشكيل حكومة تشمل كل الأطراف فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وشددت فى مقابلة مع قناة "العربية" على دعم تشكيل حكومة أفغانية، تشمل جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات على أساس تصرفات حركة طالبان.

وبشأن المقاومة فى بنجشير، أوضحت أن إدارة الرئيس، جو بايدن، لن تدعمها، مشيرة إلى انتهاء المهمة الأميركية فى أفغانستان.

كذلك قالت إن الولايات المتحدة تحث طالبان على الوفاء بوعودها، بشأن وجود حكومة تمثل النسيج الأفغانى وحماية حقوق الأفغان بما فى ذلك المرأة والأقليات.

وبشأن الرؤية الأمريكية لحكومة شاملة فى أفغانستان، أوضحت أن ذلك يعود للشعب الأفغانى، لافتة إلى أنه من ضرورى المشاركة الفعالة من قبل جميع الأفغان، للتوصل إلى حكومة تمثل الجميع.

وقالت إن عدم الاستقرار ليس من مصلحة أحد، مشيرة إلى أنه من الضرورى الاستعجال فى تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الأفغانى على مستوى سياسى واقتصادى.