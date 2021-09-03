تمويل سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويل سلفة مالية صغيرة تصل إلي 5000 ريال سعودي كحد أقصى من التمويل، فقد يقدم للمواطنين السعوديين فقط لمساعدتهم في تلبي احتياجاتهم أو لسد ديونهم، والتمويل يقدم بدون تحويل راتب، كما يتميز التمويل المقدم من منصة سلفة بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، سوف نوضح من خلال مقالنا اهم الشروط التي لا بد أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي كيفية التقديم.

الشروط الواجب توافرها عند التقديم علي تمويل منصة سلفة

حدد منصة سلفة المعروفة بالمملكة السعودية عدة شروط لا بد من العميل المتقدم توافرها عند التقديم وذلك من أجل إتمام الموافقة علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية اهم الشروط التي وضعتها منصة سلفة.

يتوفر التمويل من منصة سلفة لجميع المواطنين السعوديين فقط. الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك من الموافقة علي التمويل الشخصي. يبدأ التمويل الشخصي من 1000 ريال سعودي ويصل إلي 5000 ريال سعودي كحد ادني من التمويل.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكترونية

يمتلك التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة العديد من المزايا الهامة التي تسهل الكثير علي المواطنين في الحصول علي التمويل الشخصي، كما يمتلك التمويل الكثير من المزايا التي يبحث عنها المواطنين عند رغبتهم في الحصول علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح ما اهم المزايا التي يمتلكها التمويل.

من أهم ما يتميز به التمويل أنه تمويل إسلامي، حيث أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يشترط التمويل بتحويل الراتب الشخصي.

يتوفر التمويل من منصة سلفة الإلكتروني بهامش ربح تنافسي.

يمكن لموظف طلب التمويل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري.

التمويل بقيمة 5000 ريال سعودي كحد أقصى من التمويل.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يستطيع عملاء منصة سلفة التقديم علي التمويل الشخصي بكل سهولة من خلال الإنترنت وبدون الحاجة إلي الذهاب الرئيسي لمقر الشركة، فقط يتوجب علي العميل البحث عن الصفحة الرسمية لتمويل منصة سلفة ثم تسجيل جميع البيانات اللازمة عند طلب التمويل وتسجيل رقم الهاتف وانتظر الموافقة أو الرفض.