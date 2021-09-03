صلاحية التأشيرة.. استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية عبر إنجاز وأبشر

إن البحث عن طريقة بسيطة للوصول إلى أهم المعلومات التي تخص صلاحية التأشيرة الخاصة بكل مسافر من أكثر الأمور التي يتم تداولها في مجال البحث، فسوف نقوم بعرض أكثر من طريقة من خلال بعض المنصات الشهيرة بالمملكة العربية السعودية.

صلاحية التأشيرة

دائمًا ما يكون هناك بحث بشكل مستمر من جانب عددًا كبيرًا من الناس بخصوص الاستعلام عن صلاحية التأشيرة وذلك من خلال منصة مقيم، حيث سيتم ذلك من خلال بعض الخطوات السهلة والسريعة كالتالي:

فكل ما على المتقدم أن يقوم بالذهاب إلى منصة مقيم.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالدخول على تسجيل الدخول في حساب جديد.

ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية التي ستطلب منه على الصفحة، ومن بعدها يقوم باختيار خدمة الصلاحية الخاصة بالتأشيرة التي ستظهر أمامه بالصفحة.

ومن ثم يقوم المتقدم بإدخال الرقم الخاص بتأشيرته، ومن بعدها يكتب تاريخ ميلاده ورقم إقامته، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام، ومن بعدها يستم عرض كافة التفاصيل الخاصة بصلاحية تأشيرته أمامه بالصفحة.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية

عن طريق اتباع بعض من الخطوات البسيطة فيمكن لأي شخص أن يقوم استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية، وذلك من خلال رقم الهوية الخاص به فقط، حيث تعاونت وزارة الداخلية السعودية مع منصة أبشر الإلكترونية في طرح هذه الخدمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلي منصة أبشر.

فبعد الذهاب على ذلك الرابط، فسوف تتواجد مباشرة على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الخاصة بتسجيل الدخول، وبعد ذلك ستجد أمامك اختيار الخدمات الإلكترونية، وبالتالي ستبدأ أولى خطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرة.

ومن ثم يقوم المتقدم بالنقر على الخدمة الخاصة بالاستعلام عن صلاحية التأشيرة خروج وعودة برقم الهوية، وهذا ما سيظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

وبعدها ستأتي خطوة إدخال البيانات، فلابد من إدخال الرقم الخاص بالبطاقة الشخصية، واسم المتقدم بالكامل، فيجب الانتباه إلى إدخال البيانات بشكل صحيح دون أي خطاء، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الأمثل.

وبعد ذلك ستأتي أخر خطوة، وهي عبارة عن قيام المتقدم بالنقر على أيقونة العرض، وسوف يظهر أمامه التفاصيل الخاصة بصلاحية تأشيرته.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

في البداية يقوم المتقدم للاستعلام عن صدور التأشيرة خروج وعودة من خلال رقم الإقامة فقط عبر الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي بوابة المتخصص لتلك العملية absher.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب على خانة أفراد الظاهرة أمامه بالصفحة، ومن ثم يأتي دور عملية تسجيل الدخول، ويتم ذلك من خلال إدخال المتقدم لاسمه بالكامل والرقم الخاص بإقامته وكذلك كلمة السر الخاصة به.

ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة التسجيل التي تتواجد أسفل الصفحة، وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة خدمة الاستعلامات الإلكترونية، ومن ثم النقر على كلمة جوازات.

وبعدها يقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرة، ومن ثم يقوم بكتابة كافة بياناته الشخصية، وذلك في مربعات النص الخاصة بها، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة العرض، ومن بعدها سيظهر أمامه كافة المعلومات الخاصة بتأشيرته خروج وعودة، ومن الممكن أن يقوم بطباعة هذه المعلومات التي ستظهر له.

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

من خلال بعض الخطوات البسيطة، فيمكن لأي شخص قام بالتسجيل في منصة إنجاز أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرته، وذلك عن طريق إدخال رقم الطلب فقط.

ففي البداية يقوم المتقدم بالذهاب على الصفحة الرسمية لمنصة إنجاز الإلكترونية.

ومن ثم يقوم المتقدم بالنقر على خانة الأفراد والتي ستظهر أمامه مباشرة بالصفحة الخاصة بمنصة إنجاز، وبعدها يقوم بالنقر على خدمة البحث عن طلب المتقدم، والتي تتواجد في أسفل الصفحة التي تظهر أمامه.

ومن بعد ذلك تأتي خطوة كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم، وهي عبارة عن الرقم الخاص بالطلب، والرقم الخاص بالجواز الخاص به.

ومن بعدها يكتب كود الصورة والذي يتكون من 6 أرقام.

ومن ثم تأتي أخر خطوة، وهي النقر على كلمة الاستعلام، ومن بعدها سيظهر أمام المتقدم كافة التفاصيل الخاصة بتأشيرته.

وبالتالي نكون قد وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بعملية صلاحية التأشيرة، فكل ما على المتقدم لهذه الخدمة بأن يأخذ في اعتباره كتابة البيانات بشكل صحيح، وذلك حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المراد.