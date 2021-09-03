عقوبات أمريكية على شبكة استخبارات إيرانية تستهدف معارضى الخارج

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت الخزانة الأمريكية أن الشبكة الإيرانية جزء من حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدى الحكومة الإيرانية.

وأضافت أن استهداف المعارضين فى الخارج يدل على أن قمع النظام الإيرانى يتجاوز حدود بلاده، مؤكدة أن واشنطن ستستمر فى محاسبة "الحكومات الاستبدادية" التى تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة.

وذكر البيان أن المسؤول البارز فى الاستخبارات الإيرانية على رضا فرحانى يقود شبكة العملاء لاستهداف منشقين إيرانيين فى بلدان منها أمريكا وبريطانيا وكندا.