صور.. الجيش الوطنى الليبى يعلن اعتقال قيادى فى تنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى "الجيش الوطنى الليبى"، اللواء خالد المحجوب، إن قوات الجيش نفذت "عملية نوعية" باعتقال أخطر عناصر تنظيم القاعدة، موضحا أن الحسناوى "أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابى أحمد عبد الجليل الحسناوى، القيادى البارز فى تنظيم القاعدة".

وقالت شعبة الإعلام الحربى بالجيش الوطنى الليبى فى بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك "توجهت قوة من اللواء طارق بن زياد المعزز، فجر الجمعة، بناء على ورود معلومات سرية حول مواقع يوجد بها الإرهابى على العجيلى الحسناوى، وهو أحد المتهمين فى مذبحة براك الشاطئ التى راح ضحيتها 148 شخصا بين مدنى وعسكرى (والتى وقعت فى 18 مايو 2017). وتحولت سرية استطلاع إلى المواقع المذكورة، وتحديدا بالقرب من قاعدة براك الشاطئ".

وأوضحت كذلك أن لواء طارق بن زياد معزز عثر على معمل كيميائى لتصنيع المتفجرات ومذكرات شارحة لآلية تصنيعها، إضافةً إلى قنابل جاهزة للتفجير كانت مُعدة لتنفيذ أعمال إرهابية، وذلك بعد مداهمة منزل الإرهابى العجيلى على العجيلى الحسناوى بالقرب من قاعدة براك الشاطى.