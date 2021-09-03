رابط التسجيل للحصول على المنحة التونسية 300 دينار تونسي، نظراً لحرص الجمهورية التونسية على مد يد العون والمساعدة إلى الأسر ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتضرر من أثار فيرس كورونا المستجد، فلقد قررت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بإطلاق منحة قدرها 300 دينار تونسي يتم منحها لتلك الأسر بطريقة إلكترونية، وهذا عن طريق تسجيل تلك الأسر عبر منصة أمان الإلكترونية.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي

أن يكون المتقدم منضمن قائمة محدودي الدخل والمندرجين تحت قائمة الضمان الاجتماعي

أن لا يزيد مرتب المتقدم عن 300 دينار تونسي

أو تقدم الفرد الذي لا يزيد راتبه عن 180 دينار تونسي

يشترط على المتقدم عدم حصوله على أي إعانة من برنامج مساعدات اخر

يلزم التسجيل عبر منصة أمان للتقدم للحصول على المنحة.

كيفية التسجيل للحصول على المنحة التونسية 300 دينار تونسي

الولوج الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية أمان التونسية

تعبئة البيانات الخاصة بالتسجيل من الرقم المدني ورقم الهاتف وكذلك نوع الوظيفة وعمر المتقدم ويشترط الدقة في تسجيل تلك البيانات

يتم إرسال رساله قصيرة عبر رقم الهاتف الخاص بالتقدم والتي تعني بتأكيد التسجيل.

موعد صرف المنحة التونسية 300 دينار لعام 2021

لقد أكد الأستاذ محمد الطرابلسي وزير الشئون الاجتماعية للجمهورية التونسية أن موعد صرف المنحة للفئات المستحقة والمُستوفية الشروط، سوف تتم من بدايات الشهر الجاري شهر سبتمبر لعام 2021 ويتم صرفها على هيئة أقساط بهدف تجنب وجود اكتظاظ من قبل المواطنين، كما أن موعد التسجيل سوف يستمر حتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.

منصة أمان التونسية amen.social.tn

لقد أكد مسئول عن وزارة الشئون الاجتماعية التونسية أن منصة أمان قد شهدت إزحام شديد من قبل مواطني الجمهورية التونسية من أجل الحصول على المنحة، ومن أجل ذلك تعاونت وزارة الشئون الاجتماعية مع المركز الوطني من أجل استيعاب إعداد كبيرة من المواطنين، ومن ناحية أخرى تم التعاون بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، كما أكد المسئول عن الوزارة أن يتم صرف المنحة من خلال البطاقة الاجتماعية للمواطن التونسي المتقدم وأيضاً عن طريق المحفظة الإلكترونية للفئات الحاصلة عليها.