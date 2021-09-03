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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للحصول على المنحة التونسية 300 دينار تونسي في المقال التالي
رابط التسجيل للحصول على المنحة التونسية 300 دينار تونسي، نظراً لحرص الجمهورية التونسية على مد يد العون والمساعدة إلى الأسر ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتضرر من أثار فيرس كورونا المستجد، فلقد قررت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بإطلاق منحة قدرها 300 دينار تونسي يتم منحها لتلك الأسر بطريقة إلكترونية، وهذا عن طريق تسجيل تلك الأسر عبر منصة أمان الإلكترونية.
شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي
- أن يكون المتقدم منضمن قائمة محدودي الدخل والمندرجين تحت قائمة الضمان الاجتماعي
- أن لا يزيد مرتب المتقدم عن 300 دينار تونسي
- أو تقدم الفرد الذي لا يزيد راتبه عن 180 دينار تونسي
- يشترط على المتقدم عدم حصوله على أي إعانة من برنامج مساعدات اخر
- يلزم التسجيل عبر منصة أمان للتقدم للحصول على المنحة.
كيفية التسجيل للحصول على المنحة التونسية 300 دينار تونسي
- الولوج الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية أمان التونسية
- تعبئة البيانات الخاصة بالتسجيل من الرقم المدني ورقم الهاتف وكذلك نوع الوظيفة وعمر المتقدم ويشترط الدقة في تسجيل تلك البيانات
- يتم إرسال رساله قصيرة عبر رقم الهاتف الخاص بالتقدم والتي تعني بتأكيد التسجيل.
موعد صرف المنحة التونسية 300 دينار لعام 2021
لقد أكد الأستاذ محمد الطرابلسي وزير الشئون الاجتماعية للجمهورية التونسية أن موعد صرف المنحة للفئات المستحقة والمُستوفية الشروط، سوف تتم من بدايات الشهر الجاري شهر سبتمبر لعام 2021 ويتم صرفها على هيئة أقساط بهدف تجنب وجود اكتظاظ من قبل المواطنين، كما أن موعد التسجيل سوف يستمر حتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.
منصة أمان التونسية amen.social.tn
لقد أكد مسئول عن وزارة الشئون الاجتماعية التونسية أن منصة أمان قد شهدت إزحام شديد من قبل مواطني الجمهورية التونسية من أجل الحصول على المنحة، ومن أجل ذلك تعاونت وزارة الشئون الاجتماعية مع المركز الوطني من أجل استيعاب إعداد كبيرة من المواطنين، ومن ناحية أخرى تم التعاون بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، كما أكد المسئول عن الوزارة أن يتم صرف المنحة من خلال البطاقة الاجتماعية للمواطن التونسي المتقدم وأيضاً عن طريق المحفظة الإلكترونية للفئات الحاصلة عليها.
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