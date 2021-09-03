استعلام عن صلاحية استمارة سيارة 1443

تتم علمية استعلام عن صلاحية استمارة سيارة برقم اللوحة في المملكة العربية السعودية من خلال موقع أبشر الإلكتروني حيث تسعى المملكة إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، لذا أتاحت الإدارة العامة للمرور هذه الخدمة التي تمكنهم من معرفة مدة الصلاحية، دون حاجة المواطن للذهاب إلى الجهات المختصة بذلك، وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر كافة التفاصيل حول الموضوع.

صلاحية استمارة السيارة برقم اللوحة

بدء الكثير من المواطنين المالكين لسيارات في المملكة العربية السعودية بالبحث والاستعلام عن طريقة لمعرفة صلاحية استمارة السيارة، وذلك لتجنب التأخر عن موعد تجديد الاستمارة، وحتى لا يتعرض للغرامة المالية.

ومن ضمن ذلك وفرت الإدارة العامة للمرور طريقة للاستعلام عن صلاحية الاستمارة عبر منصة أبشر الإلكترونية، الأمر لا يتطلب سوى بضع دقائق فقط، بدلاً من الانتظار في طوابير الجهات المختصة.

وتصل مدة الصلاحية إلى 3 سنوات، والمدة المحددة للتجديد هي 6 أشهر فقط، لذا يجب تجديد الاستمارة قبل انتهاء هذه المدة وإلا ستتعرض للغرامة المالية.

أهمية ومميزات استمارة صلاحية السيارة

قد تتساءل ما الأهمية في الاستعلام عن صلاحية الاستمارة، لذا يجب أن تعرف إن كنت مالك سيارة أو ترغب في شراء واحدة، فلابد من الاستعلام بشكل دوري عن مدة الصلاحية.

إن كنت مالك لسيارة، فهذا الأمر سيمكنك من معرفة موعد انتهاء الصلاحية قبل وقتها، حتى تتمكن من تجديد الاستمارة قبل التعرض للغرامة المالية.

أما إذا كنت تنوي في شراء سيارة جديدة، فالاستعلام عن الصلاحية سيمكنك من التأكد من أوراق ملكية السيارة.

تفيد خدمة استعلام صلاحية الاستمارة في تجنب التعرض للغش أثناء الشراء، لذا لا تتردد في الاستعلام عن الصلاحية كل فترة.

طريقة استعلام عن صلاحية استمارة سيارة

برقم اللوحة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فقط قم باتباع الخطوات الآتية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر.

ثم من الصفحة الرئيسية قم باختيار خدمة “أبشر أفراد”.

إذا كانت هذه المرة الأولى لك على المنصة، فيجب أولاً إنشاء حساب خاص بك.

أما إذا كان لديك حساب مسجل بالفعل، فقم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

ثم أدخل الرمز المرئي الموجود في الصورة أمامك.