تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على النايل سات بتقنية HD لمتابعة أقوي المسلسلات الهندية

تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على النايل سات، نستعرض معكم ونتناول تفصيلياً تردد قناة زي الوان أحد أهم القنوات الفضائية التي تغطي مجموعة قوية من المسلسلات الهندية بصورة وبتقنية عالية الجودة، حيث تعتبر السينما الهندية من أهم السينمات التي احتلت الصدارة في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما استطاعت أن تحصد جماهير من جميع أنحاء العالم ومن الشرق الاوسط و ذلك لتوفيرها باقة من المسلسلات الهندية مترجمة باللغة العربية.

تردد قناة زي الوان 2021 لمتابعة المسلسلات الهندي

نستعرض معكم تفاصيل أكثر حول طريقة التقاط إشارة تردد قناة زي الوان الجديد 2021 علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وهي من القنوات التي توفر باقة مميزة من أحدث المسلسلات الهندية، إلى جانب العديد من البرامج التي تتناول العديد من المجالات المختلفة، وبذلك جذبت اليها المشاهدين من جميع انحاء العالم، واصبحت من اكثر القنوات التي يتم البحث عنها لمتابعه الدراما الهنديه بصورة عامة.

تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على نايل سات

وإلي جانب ذلك تعرض قناة زي الوان عبر تحديثها الجديد العديد من البرامج الهندية المتنوعة، مسلسل زوجتي السمينة في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية، ومسلسل أبن الاصول في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، ومسلسل مكانك القلب هو القلب في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية. وذلك علي الاحداثيات التالية.

أسم القناة زي الوان

التردد 11418

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة زي الوان الجديد 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة

الجدير بالذكر أن قناة زي الوان انطلقت في أوائل القرن العشرين، ويستمر بثها حتى وقتنا الحالي، وجذبت اليها الشباب والكبار والصغار وذلك لان محتواها يتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبالتالي يمكنكم ضبط تردد قناة زي الوان على الترددات المذكوره اعلاه، عبر ضبط جهاز الاستقبال عليها و الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الهندية، والبرامج الترفيهية والاجتماعيه والثقافية، بصورة عالية الجودة HD لضمان استمتاع الجمهور بالمشاهدة، على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون اي اشتراك بشكل مجاني، وفي حالة تواجد أي استفسار قم بكتابته في صندوق التعليقات.