رالي لبنان.. بارقة أمل وسط المخاوف والإحباط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تضيق الخناق على أعناق اللبنانيين وتعسر تشكيل حكومة منذ أكثر من عام، وحالة الاستعصاء السياسي التي تنذر بتمدد الأزمة الاقتصادية والسياسية، فإن هناك بارقة أمل تبقي لبنان على الخريطة الرياضية الدولية والإقليمية وترفع سقف التحدي، بتنظيم رالي لبنان الدولي الـ43.

ويشكل رالي لبنان الدولي كذلك، إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، التي تشمل عُمان وقطر والكويت والأردن ولبنان وقبرص.

وقبل انطلاق الرالي، ارتفعت أصوات عديدة تنتقد إجراءه، وسط أزمة خانقة يعاني منها المواطن اللبناني، وعدم توفر المحروقات والبنزين بشكل خاص.

وسلط المنتقدون الضوء على ما يستهلكه الرالي من الوقود للسيارات المشاركة، واللجان، ومسؤولي الرالي، والقوى الأمنية المسؤولة عن حفظ النظام وتنظيم السير، والجهاز الصحي المواكب لإجراءات السلامة المختصة بوباء كورونا.

لكن اللجنة المنظمة للرالي كان لها رأي مخالف، يصر على إجراء الرالي في موعده ضمن جدول بطولة الشرق الأوسط للراليات، ليحجز هذا الوطن المعذب مكانا له بين الدول إقليميا وعربيا ودوليا، ويساهم في إبعاد كأس المرارة واليأس عن أهله، ومعظمهم من محبي الرياضة، خاصة رياضة السيارات وسباقاتها.

وينطلق مساء الجمعة، أحد أهم النشاطات الرياضية الميكانيكية في لبنان والشرق الأوسط بنسخته الـ43، بمشاركة لبنانية وعربية خليجية حاشدة تضم 24 سيارة، بتنظيم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL، ويستمر ليومين متتاليي قبل أن يُختتم بإعلان الفائز بالرالي.

"إرادة الحياة أقوى في لبنان"

وفي لقاء مع موقع "دوت الخليج"، قال مدير الرالي، زياد جاموس: "وصلتنا بعض الأصوات المنتقدة لإجراء الرالي في هذه الظروف الصعبة والأيام المحبطة للبنانيين. المهمة كانت صعبة ولكننا اتخذنا القرار بتنظيم حدث رياضي كبير، لنقول إٔن إرادة الحياة تبقى أقوى في لبنان، والرياضة تبقى بارقة أمل نقدمها إلى اللبنانيين".

وأضاف: "نأمل في هذا الحدث الرياضي المهم الذي سينقل عبر محطات التلفزة، السلامة والنجاح ومتابعة المنافسة القوية بين الفائز بالرالي روجيه فغالي 14 مرة، وبين بطل الشرق الأوسط للراليات القطري ناصر صالح العطية، الذي فاز بالنسخة الأخيرة من الرالي عام 2019."

أما بالنسبة للإجراءات اللوجستية، فقد أكد جاموس أن "اللجنة المنظمة استطاعت بمساعدة إحدى الشركات، تأمين الكميات اللازمة من المحروقات لسيارات السباق من قبرص، وكذلك لسيارات اللجنة المنظمة وكل طاقم التنظيم والأمن والمراقبة".

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني، لضبط إجراءات السلامة من وباء كورونا، والتباعد الاجتماعي، وفحص السائقين المشاركين والمنظمين".

أرقام الرالي



ويشكل الرالي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري، بعد راليي قطر والأردن، وينظم بإشراف الاتحاد الدولي لرياضة السيارات (FIA).

وتبلغ مسافة الرالي حوالي 500 كلم من المنافسات المثيرة على طرق إسفلتية تمتد داخل القرى في جبال لبنان، وتستقطب جمهورا عريضا من المشجعين، وتختلف عن باقي جولات البطولة التي تجري على مسارات رملية وحصوية.

وشهد الرالي خلال تاريخه الحافل منافسات قوية بين السائقين اللبنانيين، على رأسهم السائق التاريخي نبيل كرم، وجان بيار نصر الله، وميشال صالح، وسمير غانم، والأخوين روجيه وعبدو فغالي.

ومن الإماراتيين محمد بن سليّم والشيخ خالد القاسمي، والقطريين سعيد الهاجري قديما، وناصر صالح العطية الفائز بالنسخة الأخيرة من الرالي في عام 2019، بعد إلغاء نسخة العام الماضي 2020 بسبب وباء كورونا.

ومن السعودية قديما السائق عبد الله باخشب ويزيد الراجحي حديثا، ومن الكويت شهد الرالي مشاركات عديدة، منها لمحمد الحسيني قديما ومشاري الظفيري حاليا، وأمجد فراح من الأردن.

ومن الأبطال العالميين المشاركين قديما في الرالي، الفرنسي جان رانيوتي ومواطنه إيف لوبيه، والفنلندي الشهير طومي ماكينن الذي قاد سيارة خلال إحدى المراحل الخاصة الاستعراضية، والنرويجي بيتر سولبرغ بطل العالم السابق الذي حل في المركز الثاني، والإيطالي بييرو لياتي .

وكانت بطولة الشرق الأوسط للراليات قد أبصرت النور رسميا عام 1984، وصارت إحدى جولاتها تقام في لبنان من ضمن رالي لبنان الدولي، الذي يسجل اليوم نسخته الـ43.