أمطار رعدية على 6 مناطق بالسعودية.. تبدأ السبت وتستمر لأيام

جدة - نرمين السيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية، بدءا من يوم غد السبت حتى الأربعاء المقبل.





وقال المركز إنه من المتوقع استمرار تأثير الأمطار على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، من السبت إلى الأربعاء، فى حين تكون الأمطار متوسطة على مكة والمدينة، حتى الثلاثاء. كما توقعت الأرصاد تأثر أجزاء من مكة والمدينة ونجران، بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح المثيرة للغبار. وكان المركز الوطنى للأرصاد قد أعلن أن 11 مدينة سجلت الأعلى حرارة فى المملكة العربية السعودية اليوم. وقال مركز الأرصاد إن الدمام سجلت 48.2 درجة فيما سجلت القيصومة وحفر الباطن ورفحاء 46 درجة. وأشار مركز الأرصاد إلى أن الأحساء سجلت 45.5 درجة ونصف، فيما الرياض سجلت 45 درجة. وأكد أن الخرج والمدينة المنورة قد سجلتا 44 درجة، مشيرا إلى أن عرعر وسكاكا والقصيم سجلت 43 درجة.

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