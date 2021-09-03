تسجيل وتجديد عضوية المحاسبين في الهيئة العامة للمحاسبين السعودية, يتساءل الكثير من المحاسبين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد العضوية الخاصة بهم في هيئة المحاسبين السعودية, ويمكنك بكل سهولة أن تقوم بتجديد العضوية وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت هيئة المحاسبين بتوفيرها لأعضائها لكي تسهل عليهم هذه الإجراءات, دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الهيئة وتجديد عضوية المحاسب.

شروط التسجيل في هيئة المحاسبين السعودية

حتي تتمكن من التسجيل في هيئة المحاسبين القانونيين داخل المملكة العربية السعودية لابد أن تقوم بالاطلاع علي الشروط التي قامت الهيئة بوضعها للأشخاص المتقدمين, وتري هل هذه الشروط تنطبق عليك أن لا.

لابد أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس محاسبة أو مؤهل عالي في في المحاسبة. لابد أن يكون هذا الشخص المتقدم حاصل علي دبلومه في المحاسبة وتكون مدتها لا تقل عن سنتين. يجب أن يقوم المتقدم باجتياز فترة تدريب أكاديمي ومدتها خمسة عشر ساعة وذلك من أحد كليات العلوم الإدارية. إذا لم يتوافر في المتقدم البند السابق فلابد أن يقوم بحضور الزمالة الخاصة بالمحاسبة والزكاة والضريبة, أن يقوم باستكمال الخمسة عشر ساعة الأكاديمية في المحاسبة.

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.

قم بالضغط علي تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

يتم اختيار ما إذا كنت تريد تسجيل الدخول كمتدرب أو صاحب عمل أو باحث عن عمل.

يتم كتابة بعض البيانات المطلوبة علي الموقع وذلك مثل, تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل, ثم تقوم بكتابة رقم مرور خاص بك ثم كتابتها مرة آخري, ثم يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك, ثم تحدد نوعك من حيث كونك ذكر أم أنثى, ثم. تقوم بإدخال رقم جوالك, ثم كتابة الرمز المرئي.

ثم تقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام المعلنة أمامك بالضغط علي علامة صح.

ثم تقوم في آخر خطوة الضغط علي كلمة إرسال, ليقوم الموقع والعاملين عليه مراجعة ما قمت بإدخاله ليتم الرد عليك بعدها بالموقف من حيث تسجيلك في المحاسبين القانونيين أم لا.

خطوات التسجيل في هيئة المحاسبين القانونيين السعودية