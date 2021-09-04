طلب مساعدة مالية من مؤسسة وقف سليمان الراجحي الخيرية للمحتاجين والغارمين والأيتام

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية لم يعد بالأمر الصعب، حيث تم إطلاق المؤسسة في عام 1403هـ/1983م مع نخبة كبيرة من خبراء العمل الخيري، وتقدم المؤسسة الكثير من الدعم المالي للفقراء والمحتاجين حيث هناك اكثر من 15 مليون مستفيد من وقف الراجحي الخيري، وتقدم المؤسسة العديد من أنواع الدعم ومنها المساعدات والمنح المالية الغير مستردة، وسداد الديون وكفالة الأيتام ودعم التعليم وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والخدمات الاجتماعية ودعم الصحة وبناء المساجد ودور العلم، وغيرها من المنح المختلفة.

معروض مساعدة مالية لمؤسسة الراجحي الخيرية

نستعرض لقراء موقعنا صيغة معروض مساعدة مالية لمؤسسة سليمان الراجحي والجدير بالذكر أنه يجب عليكم إرفاق كافة المستندات للمؤسسة والتي تثبت صحة الطلب.

إلى مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية..

تحية عطرة وطيبة مُقدمة إليكم، وبعد..

أبدأ هذا الخطاب بالتعبير عن ما أشعر به من تقدير وامتنان لكم، لما تُقدمونه من جهود وكبيرة الوقوف بجانب أبناء الوطن، وأرغب أن أتقدم إليكم بطلب من أجل الحصول على مساعدة مالية، لأنني قد تعرضت إلى خسارة كبيرة في عملي أنفقت على إثرها كل ما املك، وأصبحت مهدد بالسجن، ولذلك؛ ألتمس من سيادتكم والقائمين على المؤسسة الموافقة على هذا الطلب، دمتم دائمًا خير داعمين لأبناء الوطن.

المرسل :

رقم الجوال:

العنوان:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إلى مؤسسة الراجحي الخيرية

أتقدم إليكم بهذا الطلب بعد أن ضاق بي الحال خسرت عملي ولم استطيع أن أوفر أدنى متطلبات الحياة إلى أسرتي الكبيرة، ونظرًا لمى عانيت وما زلت أعاني منه من عدم وجود مصدر رزق لي لأسرتي، فإنني أرغب في موافقتكم على تقدير مساعدة مالية شهرية لحين توفير فرصة عمل لي، ولا سيما أن ظروفي الصحية في الوقت الحالي تحول دون قبولي في أي عمل خاص، وتفضلوا بقبول التقدير والإمتنان.

مُرسله إليكم:

العنوان :

رقم الجوال:

الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية

الآن وبكل سهولة يمكنكم تقديم معروض مساعدة مالية أو الحصول على نفقة علاج أو سداد ديون وغيرها من الأمور عن طريق التواصل مع مؤسسة وقف الراجحي الخيرية والتي يعمل عليها نخبة متخصصة في مراجعة الطلبات المقدمة، مع دعم الطلب بالمستندات التي تدل على أحقية احتياج المساعدة، ومن ثم يتم الرد عليكم، ويمكنكم الآن التواصل مع المؤسسة من خلال زيارة احد فروعها أو التواصل هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني.

عنوان مؤسسة الراجحي الخيرية: الرياض – الجزيرة

رقم الموبايل: 011-2411600

الهاتف الأرضي: 011-2704342

فاكس: 25759

الرياض 11476

البريد الالكتروني: [email protected]

كما يمكنكم الدخول على موقع مؤسسة الراجحي الخيرية والبدء في تقديم طلب مساعدة مالية أو غيرها من الخدمات الإلكترونية والتي تتيح تقديم طلبات الكترونياً.