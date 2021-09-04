بلينكن: إيران خططت لخطف أمريكية لإسكاتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال بلينكن عبر تويتر "نفرض اليوم عقوبات على مسؤول إيرانى كبير و3 جهات لنثبت أننا لن نتسامح مع مثل هذه المحاولات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت فى بيان اليوم أنها فرضت عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها باستهداف ناشط ومعارضين إيرانيين فى بلدان أخرى.
وأوضح البيان أن الشبكة الإيرانية جزء من "حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدى الحكومة الإيرانية".
وقالت إن استهداف المعارضين فى الخارج يدل على أن "قمع النظام الإيرانى يتجاوز حدود بلاده"، مؤكدة أن واشنطن ستستمر فى محاسبة "الحكومات الاستبدادية" التى تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة.
كما كشفت عن أن المسؤول البارز فى الاستخبارات الإيرانية على رضا فرحانى يقود شبكة العملاء لاستهداف منشقين إيرانيين فى بلدان منها أمريكا وبريطانيا وكندا.
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