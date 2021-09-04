كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 etec.gov.sa

يهتم الكثير من المعلمين بمعرفة موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وهذه الرخصة هي عبارة عن اختبار يجب على كل المعلمين الذين يريدون العمل في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية اجتيازه، وهذا الاختبار يتم التسجيل له أولا، حتى يتم تحديد ميعاد الاختبار الخاص بك، وسوف نتعرف أكثر في هذا المقال عن كيفية التسجيل لهذا الاختبار، وماهي شروط التقديم، وما قدر الرسوم.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يمكن لكافة المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية التسجيل عبر موقع الهيئة العامة لاختبار التعليم، للحصول على الموعد المناسب لهم للاختبار، ويمكن إتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتعليم.

اختيار أيقونة مستفيد.

أدخل إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك، أو قم بإنشاء صفحة جديدة.

بعد تسجيل الدخول للصفحة الخاصة بك، اضغط على الاختبارات المتاحة.

اضغط على تسجيل الموجودة في خانة اختبار كفاءة المعلم.

قم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط، واضغط على متابعة.

اختيار أقرب موقع الاختبار، من المواقع التي سوف تعرض أمامك.

النقر على متابعة.

تابع التعليمات حتى تتمكن من دفع الرسوم المطلوبة.

الضغط على إرسال.

بعدها سيتم تحدد المكان والوقت المناسب لك، يجب عليك بعدها الإلتزام بالموعد، والذهاب قبل الموعد بنصف ساعة لمكان الاختبار.

شروط التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1443 للمعلمين

يجب أن تتوافر هذه الشروط في الشخص الذي يريد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، ومن هذه الشروط الآتي:

الحصول على درجة البكالوريوس في المجال الذي يمتلكه هذا الشخص.

الخضوع كلا الاختبارين المهنيين، والتي هي العامة والاختصاصية.

تسديد كافة الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.

التسجيل عبر موقع الهيئة العامة لتقييم التعليم، للخضوع للاختبار.

النجاح في كل الاختبارات المهنية.

تقديم طلب للحصول على الترخيص، والذهاب الاختبار في الموعد المحدد.

رسوم الرخصة المهنية للمعلمين 1443

تختلف تكلفة الترخيص المهني بحسب التخصص، ولكن في العموم ستكون تكلفة الاختبار ككل هي عبارة عن 300 ريال سعودي، مقسمين إلى 100 ريال لإصدار الرخصة، وأخرى للترخيص في المجال التعليمي عامة، وأخرى للحصول على ترخيص تعليمي متخصص في مجال معين.