العثور على خاتم مفقود منذ 25 عاما في مكان لا يتوقعه أحد

تسبب انفجار أحد الأنابيب بمنزل زوجين في ألبرتا بكندا، بالعثور على خاتم مفقود منذ 25 عاما.
وبينما كان روب وشانون بابي، يزوران أقارب انتقلوا إلى حي ميدسين هات بمقاطعة ألبرتا، لاحظا وجود تسريب في أحد الأنابيب.
ووفق روب فإنه تفحص برفقة صاحب المنزل سبب التسرب، إلا أن انفجارا بأحد الأنابيب حدث فجأة.
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن روب قوله: "نظرت لداخل الأنبوب فشاهدت خاتما. أمسكت بمفك والتقطه".
والخاتم الذي تمّ العثور عليه من الذهب عيار 10 قيراط، ويعود لحفيد مالكي المنزل، والذي كان يقيم فيه قبل سنوات.
وتعرّف أصحاب المنزل على الخاتم المفقود، إذ سبق لزوجة حفيدهما أن أضاعته بعد خطوبتها، ونشرت صورا له في مجموعة "واتساب" خاصة بأفراد العائلة.
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